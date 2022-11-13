محمد اسماعيل - القاهرة - "فساتين شفافة وملفتة".. إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- آلاء نبيل

أنطلق اليوم الأحد، فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، والمقرر إنتهاءه في 22 نوفمبر 2022، بدار الأوبرا المصرية، حيث يتواجد به عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم ومعهم نخبة من أعضاء لجان التحكيم.



دينا



ارتدت الفنانة دينا، فستانا قصيرا تل لامع شفاف، وهيلز سيلفر بنفس لون الفستان، وفرو باللون الأسود في اليد.

واعتمدت دينا تسريحة الشعر الطويل المنسدل، وأقراط طويلة متدلية.



ميرهان حسين



ارتدت الفنانة ميرهان حسين، فستانا باللون البيج و مزود ببطانة شفافة باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وأختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأوف وايت.

هبة السيسي

ارتدت فستان طويل بأكمام طويلة، ولكن بقماش شفاف لامع، ما جعله يظهر بشكل جريء، ومزود بغطاء رأس باللون الأخضر الفاتح.

واعتمدت مكياجًا قويًا وتحديدًا في رسمة العين، واختارت تسريحة الشعر منسدلًا على كتفيها، ونسقت معاها مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة الأحد، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.