ليست مدينة عصرية فقط.. دليلك لقضاء عطلة عائلية ريفية وترفيهية في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - ربما لدى أغلبنا صورة نمطية عن دبي تتلخص في المدينة العصرية المتزينة بناطحات سحاب وجزيرة البالما (النخلة) سريعة الحركة والديناميكية، لكن دبي لديها اليوم ما هو أكثر من كونها "مدينة عصرية" في قلب الصحراء. فالإمارة تمتلك وجهات عائلية وريفية وجبلية للاستمتاع بالهدوء وجمال الطبيعة، والانعزال على كل الضغوط الحياتية، إضافة لوجهات تشويقية تعليمية لا تخلو من الإثارة والتشويق والمنافسة. في هذا التقرير نرصد أهم الوجهات السياحية لقضاء أجازة عائلية سعيدة في دبي:

حتا

إذا كنت ترغب في رحلة استجمام عائلية أو عزلة قصيرة عن كل ضغوط العمل والحياة، ولا تخلو من المغامرة والتشويق. لديك في حتا متنفس استثنائي لذلك.

تحتضن المنطقة الجبلية التي تبعد عن دبي بنحو ساعة واحدة، مناظر طبيعية خلابة وسد حتا الكبير. كما يوجد بها فندق "حصن حتا" الذي يتميز بتصميم ريفي وإطلالته على مشاهد جبلية خلابة.

ولمحبي المغامرة والتشويق، تضم المنطقة عدة فعاليات وأنشطة مثيرة، فيمكنك زيارة سد حتا لتأمّل جمال الجبال وركوب قوارب الكاياك

في هذه المنطقة الجبلية المميزة، يمكنك قيادة سيارتك على طول السد والتقاط الصور وتأمّل جمال الطبيعة، أو استئجار قوارب الكاياك وألواح التجديف ابتداءً من 60 درهماً إماراتياً واكتشاف المنطقة بطريقةٍ استثنائية.

كما يمكن لعب العديد من الألعاب وممارسة المزيد من الأنشطة الممتعة في "حتا دوم بارك" أو "حتا داماني لودجز" و"حتا سدر تريلرز".

دبي.. متع المدينة العصرية

أما إذا كنت في مدينة دبي، وترغب في قضاء وقت ممتع فلديك عدة أنشطة مميزة بين الترفيه والتسوق، على رأسها:

"ذي بوينت"

تعد "ذي بوينت" دبي وجهةً مثالية للتسوق والترفيه وتبعد حوالي 4 كلم عن ساحل دبي في نخلة جميرا وتضمّ مجموعةً من المرافق الترفيهية والمطاعم مع أروع الإطلالات.

وتشمل "ذي بوينت" أكثر من 50 مطعماً ومقهى شعبياً، فضلاً عن متاجر لشراء أجمل الهدايا التذكارية.

تضمُّ هذه الوجهة ممشى يمتدّ على مسافة 1.5 كلم ويعتبر المكان المثالي للقيام بنزهةٍ في الهواء الطلق وسط إطلالات خلابة على البحر. وتشمل "ذي بوينت" كذلك نافورة النخلة التي تُعدّ أكبر نافورة راقصة في العالم وتقدّم عروضاً رائعة يومياً كل 30 دقيقة بين غروب الشمس ومنتصف الليل.

"ذي فيو" في النخلة

إذا كنت من المعجبين بنخلة دبي العملاقة، فلا تفوت زيارة منصة المراقبة "ذي فيو" في نخلة جميرا والتي يبلغ ارتفاعها 240 متراً وتطلّ على مناظر بانوراميّة رائعة لنخلة جميرا ومياه الخليج العربي المتلألئة وأفق مدينة دبي.

تقع المنصة في الطابق 52 من برج "ذا بالم تاور" وتضمّ مقهى ومعرضاً فنيّاً يروي قصة تطوّر نخلة جميرا بالإضافة إلى أحواض أكواريوم تفاعلية ومتجر للهدايا.

وفي العام 2022، تمّ افتتاح مساحة المراقبة "ذا نكست ليفل" الخاصة التي تقع على ارتفاع 250 متراً فوق سطح الأرض وتشكّل أعلى منصة مراقبة في نخلة جميرا.

تبدأ أسعار التذاكر من 100 درهم إماراتي للكبار و69 درهماً إماراتياً للصغار، مع دخول مجاني للأطفال دون سن الرابعة. أما أسعار الجولات التي تشمل زيارة منصة المراقبة "ذا نيكست ليفل" فتتراوح بين 120 درهماً إماراتياً للصغار و325 درهماً إماراتياً لباقة كبار الشخصيات.

"سكاي فيوز" دبي

هل تعشق المغامرة، وترغب في مشاهدة دبي من على حافة أبراجها؟!

يمكنك فعل ذلك في سكاي فيو دبي، ومشاهدة المدينة من على ارتفاع 219.5 متر فوق سطح الأرض، عبر المزلقة أو الجسر أو الممشى الزجاجي أو حافة البرج العملاق.

يعد "سكاي فيوز" أحدث معلم سياحي يوفر إطلالات رائعة على "داون تاون دبي" وأفق المدينة. وتقدم هذه التحفة المعمارية التي تقع فوق فندق "العنوان سكاي فيو" تجارب استثنائية لا تُنسى في ثلاث مناطق خاصة هي منصة المشاهدة والمزلقة الزجاجية وممشى الحافة.

تتيح منصّة المشاهدة للزوار ركوب المصعد الزجاجي البانورامي بين برجَي الفندق للوصول إلى الطابق 52 ومن ثم صعود درج حلزوني للوصول إلى الطابق 53 حيث يتوفر ممشى زجاجي بطول 46 متراً إلى المبنى المجاور.

وعبر المزلقة الزجاجية، يمكن للصغار والكبار الانزلاق داخل أنبوب شفّاف يلتفُّ حول البرج من الطابق 53 إلى 52. أما أصحاب القلوب الجريئة، فيمكنهم القيام بجولة شيقة على ممشى الحافة الخارجية الشاهقة التي تطوّق المبنى بشكلٍ كامل بعد تجهيزهم بكلّ معدات السلامة.

تبدأ أسعار التذاكر لدخول "سكاي فيوز" دبي من 55 درهماً إماراتياً للدخول العام للأطفال إلى منصة المشاهدة، وتصل إلى 499 درهماً إماراتياً لقاء تجربة ممشى الحافة.

دبي مول

يقع دبي مول بالقرب من برج خليفة، ويُعتبر أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حيث يغطّي مساحة مليون متر مربّع ويضمّ أكثر من 1200 متجر والعديد من المطاعم.

يُعتبر دبي مول وجهة ترفيهية مثالية للعائلات إذ يضم حلبة تزلج بالحجم الأولمبي، و حوض "دبي أكواريوم" الضخم وحديقة الحيوانات المائية بالإضافة إلى مركز "كيدزانيا" للأطفال وصالات السينما، إضافة لنافورة دبي ومنطقة "ذا فيلادج" التي تمنح الزوار تجربة تسوّق رائعة في الهواء الطلق خلال أشهر الشتاء.

"توب جولف دبي"

أما إذا كنت من عشاق تجربة الجديد والتنافس مع العائلة أو الأصدقاء، يمكنك خوض منافسات شيقة في "توب جولف دبي" بنادي الإمارات للجولف، لتسجيل أكثر نقاط بكرات الجولف.

وتغطي "توب جولف دبي" مساحة أكثر من 60 ألف قدم مربع، وتتألف من ثلاثة طوابق مع تراس على السطح كما تقدّم جولات جولف تفاعلية وعروضاً موسيقية حية وتجارب طعام مميزة وغيرها من الأنشطة الترفيهية. ويبلغ عدد صالاتها 96 صالة يتمّ التحكُّم بدرجة حرارتها.

كما تستضيف وجهة «توب جولف» الفعاليات المميزة، وتُعدّ مكاناً مثالياً للاسترخاء حيث توفر إطلالات مميزة على دبي مارينا.

مدينة إكسبو

هل ترغب في جولة سريعة للمستقبل؟ توفر دبي فرصة لك لذلك عبر مدينة إكسبو دبي المصغّرة التي فتحت أبوابها منذ 1 أكتوبر 2022 لتقدّم الكثير من العروض الترفيهية والتعيلمية، بما فيها ساحة الوصل وحديقة الثريا والشلالات السريالية الشهيرة.

وتضم المدينة أجنحة مهمة لاسيما ألِف - جناح التنقُّل و"تيرّا" - جناح الاستدامة، لتقديم تجربةً تعليمية وترفيهية غنية. إضافة إلى متحف إكسبو 2020 دبي.

سيتمكّن الزوّار أيضاً من استكشاف بعض الأجنحة الشهيرة الخاصة بالبلدان، بما في ذلك جناح الإمارات العربية المتحدة المستوحى من الصقر، وجناح المملكة العربية السعودية الحائز على جوائز، والمساحات التي أُعيد تصميمها لأجنحة لوكسمبورغ وباكستان وأستراليا وغيرها.

تُعتبر مدينة إكسبو العنوان الجديد للمكاتب والشركات التي تُولي اهتماماً خاصاً للأهداف المستدامة، وتسعى لأن تصبح الوجهة الذكية والسابقة لعصرها والمثالية للشركات ومفهوم الابتكار. تشكّل المدينة المصغّرة جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040 إذ أنها تخلو من البلاستيك أحادي الاستخدام كما تُعتبر أول مجتمع في المنطقة معتمد من معيار WELL العالمي للمجتمعات الصحية.

يسهل الوصول إلى المدينة التي تبلغ مساحتها 4.38 كيلومتراً مربعاً على متن مترو دبي وتشمل مركز دبي للمعارض الذي استضاف عدداً من القِمم والمؤتمرات والحفلات الموسيقية العالمية ضمنَ إطار معرض إكسبو الذي استمرّ لستة أشهر.

يمكن الدخول مجاناً إلى مدينة إكسبو دبي، إلاّ أنّ كلفة الدخول إلى معظم المعالم فيها تبدأ من 50 درهما.

ألِف - جناح التنقل

يأخذك جناح ألف في جولة تعليمية شيقة تعرّفك بعالم التنقُّل، وكيف ساعدت المواصلات البشر على فتح آفاقٍ جديدة عبر العصور، والتقدّم الذي أحرزته الدولة عبر مجالات مختلفة تشمل الخدمات اللوجستية والطيران واستكشاف الفضاء.

يضم الجناح معارض تفاعلية تضمُّ تماثيل من العصر الذهبي للحضارة العربية يبلغُ ارتفاعها تسعة أمتار. كما يمكنك الركوب في أكبر مصعدٍ في العالم والعودة في الزمن إلى مدينة بغداد في القرن التاسع.

وعندما تكون جاهزا للانطلاق في رحلةٍ إلى المستقبل، يمكنك الانطلاق على متن مركبةٍ ذاتية القيادة لتكتشف كيف يتم استخدام تكنولوجيات التنقُّل المتطورة لتغيير حياة الناس. كما يمكنك الاطلاع على معلوماتٍ حول أحدث الأبحاث الفضائية، بما يشمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وبرنامج الإمارات الوطني للفضاء.