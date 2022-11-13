بفستان يشبه التاج الملكي.. لبلبة تخطف الأنظار على "ريد كاربت" القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تألقت الفنانة القديرة لبلبة على مسرح حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ 44، والتي صادف اليوم عيد ميلادها.

وارتدت الفنانة لبلبة فستانا ملكيا مرصعا بالألماس والكريستال واللولي، من تصميم هاني البحيري والذي وصفه بالتاج الملكي في تصريحاته لـ "الخليج 365"، وهو فستان باللون الشامبين، ضيق من الصدر حتى أسفل الخصر، ومن ثم ينسدل بشكل واسع حتى الذيل، مكشوف الصدر، وترتدي معه جوانتي مشغول بالكريستال ومرصع هو الآخر بالألماس.

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة الأحد، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتحرص النجمات والنجوم على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

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