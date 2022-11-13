بالأخضر المكشوف.. ناهد السباعي على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تألقت الفنانة ناهد السباعي على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر الجذاب مكشوف من عند الصدر مما أظهر أنوثتها.

واعتمدت مكياج بسيط ، ووضعت روج أحمر بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على أكتافها

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة الأحد، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

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