"كب وفتحة ساق جريئة" .. كريم فهمي وزوجته في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أطل الفنان كريم فهمي وزوجته، على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.

ارتدي بدلة سلم بقماش القطيفة، ومن أسفل قميص أبيض، وبيبيون باللون الأسود.

وارتدت زوجته فستان بصيحة الكب، وفتحة ساق جريئة، باللون الفيروزي، ونسقت معه كلتش باللون الفضي اللامع.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر منسدلًا على كتفيها.

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة الأحد، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.



وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.



وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.