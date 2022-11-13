صاحبة الإطلالة الأجرأ والأغرب في افتتاح "القاهرة السينمائي" .. من هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ظهرت هبة السيسي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بإطلالة جريئة.

ظهرت بفستان طويل بأكمام طويلة ولكن بقماش شفاف لامع، مما جعل الفستان يُصنف من أجرأ وأغرب إطلالات المهرجان، والفستان مزود بغطاء للرأس من نفس الخامة واللون،

اعتمدت هبة مكياج جريء وتسريحة الشعر المنسدل.

من هي صاحبة أجرأ وأغرب إطلالة في افتتاح القاهرة السينمائي؟

هبة السيسي هي ملكة جمال مصر عام 2004. وشاركت في بطولة مع محمد سعد في فيلم كتكوت، وتحرص عادة على حضور المهرجانات وتتسم إطلالتها بالجرأة والغرابة عادة.

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