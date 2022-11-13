بفستان شفاف.. هبة السيسي بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أطلت الفنانة هبة السيسي، على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.



وارتدت فستان طويل بأكمام طويلة، ولكن بقماش شفاف لامع، ما جعله يظهر بشكل جريء، ومزود بغطاء رأس باللون الأخضر الفاتح.



واعتمدت مكياجًا قويًا وتحديدًا في رسمة العين، واختارت تسريحة الشعر منسدلًا على كتفيها.



وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.



وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة الأحد، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.