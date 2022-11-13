إطلالة أنيقة لـ أمير شاهين وزوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف

أطل الفنان أمير شاهين رفقة زوجته، على السجادة الحمراء خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال44.

وارتدى أمير شاهين بدلة باللون الأسود، أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون الأسود، ونسق مع الإطلالة حذاء بنفس لون البدلة.

وارتدت زوجتة فستان ستان حرير باللون الكحلي مكشوف من الأعلى.

ونسقت مع الإطلالة شنطة سوارية باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا على أكتافها.

واختارت أن يكون المكياج هاديء، ووضعت روج من درجات النيود البني.

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة الأحد، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

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