بإطلالة بيضاء.. إيهاب فهمي وزوجته على ريد كاربت افتتاح القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف

أطل الفنان إيهاب فهمي رفقة زوجته، على السجادة الحمراء خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وارتدى إيهاب فهمي بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفله قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون الأسود، مع حذاء بنفس لون البدلة.

وارتدت زوجته بدلة باللون الأبيض بسيطة تظهر جمالها، ونسقت مع الإطلالة شنطة سوارية باللون الأبيض، واعتمدت أن يكون شعرها مرفوع للخلف.

واختارت أن يكون المكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها، ووضعت روج أحمر .

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة الأحد، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

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