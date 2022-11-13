بـ لوك مختلف.. نيللي كريم تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تألقت الفنانة نيللي كريم كعادتها على السجادة الحمراء خلال فاعليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت نيللي كريم، بلوك مختلف تمامًا وجريء من حيث قصة الشعر، إذ تخلت الفنانة عن الشعر الطويل التي اعتادت الظهور به منذ بداية مشوارها الفني بالدراما والسينما، وظهرت بالشعر القصير للمرة الأولى، إذ بدت بملامح مختلفة تمامًا.

وتألقت الفنانة نيللي كريم بفستان أحمر من الستان، جاء بموديل طويل كب، دون أكمام، مع المكياج الهادئ، الذي أبرز ملامحها، كما اعتمدت على الإكسسوار من الألماسات والأحجار الكريمة باللون الأحمر.

كلمة نيللي كريم بمهرجان القاهرة السينمائي

وصعدت الفنانة نيللي كريم، على خشبة المسرح لتقديم تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، مؤكدة أنها فخورة للغاية بوقوفها على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية بيتها الأول، قائلة: «النهاردة حظي حلو لسببين، الأول إني هقدم جائزة تخص فنانة عظيمة وقريبة أوي لقلبي، وهي جائزة سيدة الشاشة العربية السيدة فاتن حمامة، والشخصية اللي هنقدملها الجائزة، مكنتش عارفة أقدمها إزاي، هي مخرجة عظيمة مصرية، قدرت تشوفني بشكل مختلف».

وأضافت:«السيدة التي تستلم الجائزة، أثرت في الدراما المصرية والسينما، وتمتلك موهبة كبيرة، غالية على قلبي أوي بس في الحقيقة دمها خفيف وزي السكر، قدرت تعيشنا في روايات بتقدمها بشكل صادق وكامل، وهي المخرجة كاملة أبو ذكري».

أعمال نيللي كريم الفنية

وكشفت الفنانة نيلي كريم، على أعمالها الفنية المقبلة، على هامش المهرجان، مؤكدة أنها تشارك في رمضان المقبل بمسلسل «عملة نادرة» عمل درامي صعيدي من إخراج محمد العدل: «عملنا نجاحات كتير من سنة لسنة، والسنة دي قررنا نعمل صعيدي، وقلقانة».