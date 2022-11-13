لايف ستايل

«جذابة وأنيقة».. أبرز إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/20
  • 2/20
  • 3/20
  • 4/20
  • 5/20
  • 6/20
  • 7/20
  • 8/20
  • 9/20
  • 10/20
  • 11/20
  • 12/20
  • 13/20
  • 14/20
  • 15/20
  • 16/20
  • 17/20
  • 18/20
  • 19/20
  • 20/20

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الفنانة نيرمين الفقي

خطفت إطلالات النجوم على السجادة الحمراء، أنظار الجمهور، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44 والذي يقام في دار الأوبرا المصرية.

وبين الأناقة والشياكة غير المبتذلة، ظهرت الفنانات على السجادة الحمراء بإطلالات مميزة سواء في الألوان أو التصميم أو الإكسسوارات وغيرها، ما جذب انتباه الجميع هذا العام وخاصة في ظل الاهتمام بالتنظيم الجيد وعدم السماح للشخصيات المثيرة للجدل بالسير على السجادة الحمراء، بداية من بوابات الدخول من خلال استخدام بصمة الوجه والباركود.

الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان كان لديه إصرار، على تحديد الدريس كود «dress code» وفقًا للمهرجانات الدولية لكل الحضور، من أجل الحفاظ على عدم تحول أجواء المهرجان إلى مجرد ديفليه وعروض للأزياء.

وتألقت الكثير من الفنانات اليوم، بإطلالات مميزة أبرزهن الفنانة ليلى علوي ونيللي كريم ونرمين الفقي ونبيلة عبيد وإلهام الشاهين وصفية العمري ونهال عنبر وأنوشكا والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة وفاء عامر وغيرهن، وفيما يلي مجموعة من الإطلالات:

37183c2bb0.jpg

825f277752.jpg

b9d61e0edd.jpg

bcc02d660c.jpg

af6f793fdc.jpg

bf24ec30c8.jpg

f2f4411a03.jpg

c058e3a11b.jpg

d22dbd7ece.jpg

b4b14371ff.jpg

1df9f9dc1d.jpg

 48e4bcb261.jpg

1501db6c06.jpg

1937f4d35d.jpg

 889d2e0035.jpg

c4eb158721.jpg

ad3941de88.jpg

4433c7cb69.jpg

88ddd1df73.jpg

 

 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا