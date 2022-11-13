«جذابة وأنيقة».. أبرز إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

خطفت إطلالات النجوم على السجادة الحمراء، أنظار الجمهور، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44 والذي يقام في دار الأوبرا المصرية.

وبين الأناقة والشياكة غير المبتذلة، ظهرت الفنانات على السجادة الحمراء بإطلالات مميزة سواء في الألوان أو التصميم أو الإكسسوارات وغيرها، ما جذب انتباه الجميع هذا العام وخاصة في ظل الاهتمام بالتنظيم الجيد وعدم السماح للشخصيات المثيرة للجدل بالسير على السجادة الحمراء، بداية من بوابات الدخول من خلال استخدام بصمة الوجه والباركود.

الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان كان لديه إصرار، على تحديد الدريس كود «dress code» وفقًا للمهرجانات الدولية لكل الحضور، من أجل الحفاظ على عدم تحول أجواء المهرجان إلى مجرد ديفليه وعروض للأزياء.

وتألقت الكثير من الفنانات اليوم، بإطلالات مميزة أبرزهن الفنانة ليلى علوي ونيللي كريم ونرمين الفقي ونبيلة عبيد وإلهام الشاهين وصفية العمري ونهال عنبر وأنوشكا والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة وفاء عامر وغيرهن، وفيما يلي مجموعة من الإطلالات: