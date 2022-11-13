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«بدل حمراء وروز وأسود».. إطلالات النجوم الرجال في مهرجان القاهرة: «التزموا بالدريس كود»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مهرجان القاهرة السينمائي

مع بدء فاعليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء، داخل الأوبرا المصرية، وكان الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان من أوائل الحاضرين برفقة زوجته، ولفت الرجال الأنظار فور وصولهم إذ التزموا بالـ«dress code».

النجوم بمهرجان القاهرة ملتزمون بالـ «دريس كود»

وظهر العديد من النجوم على السجادة الحمراء، ملتزمون بالبدل التقليدية الأنيقة، التي تبتعد عن الموديلات غير المعتادة أو الجريئة واللافتة للأنظار، ببساطة وبدون تكليف، ما بين البدل بألوان الأسود والأزرق والأحمر، والروز أيضًا. 

وكان على رأس الحضور الملتزمون بالإطلالة الرسمية للمهرجان، والتي وضعها الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، كل من الفنانين أحمد عبدالعزيز، أحمد الفيشاوي، محمود الليثي، خالد النبوي، محمد فراج، حسن الرداد، مصطفى فهمي، إدوارد، هاني شاكر، نضال الشافعي، أحمد مجدي، طارق صبري، سيد رجب، والفنان باسم سمرة.

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ماذا جاء في الـ«دريس كود»؟

وكان الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، أصر على الدريس كود «dress code» وفقًا للمهرجانات الدولية لكل الحضور، والتي أعلن عنها خلال الفترات الماضية، وذلك حفاظًا على عدم تحول أجواء المهرجان إلى مجرد ديفليه وعروض للأزياء.

وتضمنت شروط الدريس كود «dress code»، الالتزام برابطة العنق السوداء، والتي التزم بها النجوم بالفعل على السجادة الحمراء. 

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بدء مهرجان القاهرة السينمائي

حرص الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على اصطحاب عدد من ذوي الهمم على الريد كاربت، الخاصة بالمهرجان، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، من الفترة 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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