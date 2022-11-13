أول ظهور لـ شيري عادل برفقة زوجها طارق صبري في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

خطفت الفنانة شيري عادل، أحدث عروس بالوسط الفني، الأنظار على السجادة الحمراء، خلال افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في أول ظهور رسمي لها رفقة زوجها الفنان طارق صبري.

إطلالة شيري عادل وطارق صبري بعد الزواج بمهرجان القاهرة

وظهرت الفنانة شيري عادل خلال المهرجان، بفستان باللون الموف، كب، دون أكمام، جاء بموديل بسيط من الشيفون المُبطن، منفوش قليلًا من الأسفل، مع تسريحة شعر رقيقة، إذ اعتمدت على الشعر الويفي، والمكياج الهادئ والبسيط.

بينما تألق طارق صبري ببدلة سوداء أنيقة وبسيطة.

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، مساء اليوم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر ومختلف دول العالم، ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر.

وتشارك مصر بـ4 أفلام في مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك بعد غياب أكثر الأفلام المصرية عن المشاركة منذ عدة دورات، فضلًا عن ترميم المهرجان لفيلمين لأول مرة هما «يوميات نائب في الأرياف» إخراج توفيق صالح، وفيلم «أغنية على الممر» إخراج علي عبدالخالق، وذلك بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.

وكان الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، أكد الالتزام بالـ الدريس كود «dress code» وفقًا للمهرجانات الدولية لكل الحضور، حفاظًا على عدم تحول أجواء المهرجان إلى مجرد ديفليه وعروض للأزياء.