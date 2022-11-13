«فستان مطبوع عليه صور».. إطلالة غريبة لـ هند عاكف في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

للمرة الثانية على التوالي، خطفت الفنانة هند عاكف، الأنظار على السجادة الحمراء، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وظهرت الفنانة بمهرجان القاهرة السينمائي، التي ابتعدت عن الأضواء منذ سنوات، بإطلالة غريبة بين الحضور، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة الأوف شولدر، منفوش، ومطبوع عليه صورتها وبعض الفنانين المشهورين.

واعتمدت الفنانة على المكياج القوي، مع تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

للمرة الثانية على التوالي.. هند عاكف بإطلالة غريبة

الظهور اللافت للفنانة هند عاكف اليوم، لم يكن الأول، ففي الدورة السابقة، ظهرت هند عاكف خلال الحفل بالدورة الـ43، بإطلالة فرعونية كاملة، حيث أتى ظهورها بهذا الزي حينها بعد مرور ساعات من حفل الافتتاح العالمي لطريق الكباش في محافظة الأقصر.

وسرعان ما تصدرت «عاكف»، حينها أحاديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالتها الغريبة وسط الحضور حينها.

من هي هند عاكف؟

هند عاكف، ممثلة مصرية، ولدت في 18 مارس 1970، ابنة شقيق النجمة الاستعراضية الراحلة نعيمة عاكف، من أبرز أعمالها «الزلزال، على باب الوزير، أنا قلبي دليلي».

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، مساء اليوم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر ومختلف دول العالم، ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر.