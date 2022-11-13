"بلا رحمة".. امرأة تقتل أم وتسرق الجنين من بطنها- كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حكم على امرأة من ولاية تكساس بالإعدام بعد أن قامت بقتل سيدة حامل من أجل سرقة واستخراج الجنين الذي لم يولد بعد من بطنها.

وقال مكتب المدعي العام للمنطقة: "إن هيئة محلفين في مقاطعة بوي بعد حوالي ساعة من المداولات وجدت تيلور رينيه باركر مذنبة بشأن ارتكاب جريمة القتل العمد والتي تسببت في وفاة السيدة ريغان ميشيل سيمونز وطفلها.

وقال جيف هارلسون محامي باركر: "نشعر أن الأمل في البراءة ضعيف جدا، ولكننا نحترم قرار هيئة المحلفين"، وفقا لشبكة "cnn".

وبعد حكم الإعدام الصادر بحقها، أصبحت باركر واحدة من 7 نساء فقط محكوم عليهن بالإعدام في تكساس، وفقًا لإحصاءات وزارة العدل الجنائي في تكساس.

وبدأت القصة عندما أخبرت باركر حبيبها وآخرين بأنها حامل، وأقامت حفلًا للكشف عن نوع الجنس، وفي نفس اليوم، تلقت الشرطة في نيو بوسطن بـ تكساس غرب تيكساركانا، مكالمة برقم 911 من امرأة أبلغت عن قيام شخص ما بقتل ابنتها.

ووجد الضباط أن المجني عليها سيمونز التي علموا أنها كانت حاملاً في الأسبوع الرابع والثلاثين، مصابة بجرح كبير في بطنها والطفل لم يعد في رحمها.

وقام جنود ولاية تكساس بإيقاف مرور سيارة في ذلك التوقيت ووجدوا باركر تحمل طفلاً في حضنها والحبل السري كان متصلاً بالرضيع.

وتم نقل باركر والطفل إلى المستشفى في إيدابيل، حيث قرر طاقم المستشفى أن باركر لم تنجب الطفل، وبعد ذلك اعترفت القاتلة بأنها قامت بقتل الضحية واختطاف الطفل من جسدها، لأنها كانت غير قادرة على الإنجاب.

وأكدت السلطات أن باركر تسببت في وفاة كل من سيمونز وطفلها "بسبب عدم القدرة على توفير الرعاية اللازمة للطفل".

كما قالت جيسيكا بروكس، والدة الضحية:" أن المحاكمة استغرقت 25 عامًا يوما وشملت 142 شاهدا".

وقال محامي باركر لتخفيف الحكم عليها بأنها فعلت ذلك، لأن لديها مشكلات مؤلمة في حياتها".

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