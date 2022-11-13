جريئة وملفتة".. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة بدورته الـ 43

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

وفي الصفحات التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالة لنجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

جوهرة:

ارتدت الراقصة جوهرة فستان باللون الفضي اللامع، بقصة الكب، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة.

مريم الخشت:

وظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بفستان باللون الفوشيا، بقصة مكشوفة على منطقة البطن، وبصيحة الكب، واعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الظهر، كما اختارت مكياجًا ناعمًا باللون الروز.

رزان مغربي:

وتألقت الفنانة رزان مغربي بجامبسوت جريء باللون الأصفر النيون، بصيحة الأكمام الواسعة، وفتحة حرف الـv من عند الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

دينا الشربيني:

تألقت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبفتحة صدر كبيرة حرف الـv، وبه فتحة ساق جريئة، ونسقت معه كلاتش وتالون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

جميلة عوض:

ارتدت الفنانة جميلة عوض فستان طويل باللون الأبيض بقصة الكب، ونسقت معه قفازات باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق.

بسمة:

ظهرت الفنانة بسمة مرتدية فستان طويل باللون الفضي للامع، مرصع بالفصوص، بصيحة الكب، وبفتحة ساق جريئة، ونسقت معه صندل بكعب عال وكلاتش بنفس اللون، وزينت الإطلالة بسلسلة طويلة وحلق، واختارت أن تكون إطلالتها جريئة بمكياج قوي، وتسريحة شعر المنسدل على الجانبين.

دارين حداد:

وأطلت الفنانة دارين مرتدية فستان طويل مكون من قطعتين يشبه بدلة الرقص، بأكمام، مرصع بالفصوص، ومكشوف من عند البطن، ونسقت معه صندل بكعب عال، وزينت الإطلالة بسلسلة طويلة وحلق، واختارت أن تكون إطلالتها جريئة بمكياج قوي، وتسريحة شعر المنسدل على الجانبين.

دينا الراقصة:

ظهرت دينا مرتدية فستان قصير باللون الكحلي، وبصيحة الأكمام الواسعة، مرصع بالفصوص والأحجار، ونسقت معه صندل بكعب عال.

عبير صبري:

وتألقت الفنانة عبير صبري بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويل باللون الأحمر، بقصة الكب من هامة المخمل، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياج قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة، وكولية.

نهلة سلامة:

وأطلت الفنانة نهلة سلامة فستان كت باللون الفضي اللامع ومنفوش من أسفل، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أنستازيا:

تألقت الراقصة أنستازياوظهرت بفستان ذهبي لامع، بقصة جريئة على شكل حرف V بمنطقة الصدر، بقماش خفيف دون بطانة أظهر تفاصيل جسدها، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان، كما اختارت الظهور بمكياج قوي.

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