أول فستان في المهرجان.. بوسي شلبي تستعد لـ القاهرة السينمائي بهذه الإطلالة الغريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

ينطلق بعد ساعات من اليوم فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، والمقرر إنتهاءه في 22 نوفمبر 2022، بدار الأوبرا المصرية، حيث يتواجد به عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم ومعهم نخبة من أعضاء لجان التحكيم.



نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عدة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" ، استعدادًا لحضور مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.



ظهرت مرتدية فستان سك طويل، بصيحة " الكب" باللون الجولد اللامع، ومزود بالكرانيش عند منطقة الصدر باللون البنفسجي، من تصميم " هويدا بريدي".



واعتمدت على وضح مكياجًا قويًا بدرجات الموف ليتناسب مع إطلالتها، بأيدي خبيرة التجميل دينا الكاشف.



واختارت أن تترك شعرها القصير منسدلًا على كتفها، بأيدي نجلاء جودة، صالون " محمد الصغير".



ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية رقيقة عبارة عن أسوارة وخواتم، وأقراط.