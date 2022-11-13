من الأكثر جاذبية ؟.. أبرز إطلالات "الكابلز" في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤٣

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات افتتاح المهرجان، إما لإطلالاتهما الراقية أو اللقطات الرومانسية التي تجذب الأنظار.

لذا، نرصد لكم أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة:

- أحمد داود وعلا رشدي:

ظهرت الفنانة علا رشدي بفستان قصير باللون الأبيض، وبمكياج قوي وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدى داوود بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها بنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.

- خالد سليم وزوجته:

ظهر الفنان خالد سليم مرتديا بدلة أنيقة باللون الأسود، مزينا بالتطريز من عند الياقة، ونسق معها قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود.

أما زوجته ارتدت فستان طويل كت باللون الأسود، تميز قصته بوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- أشرف زكي وروجينا:

ارتدت الفنانة روجينا فستان "سك" طويل بأكمام شفافة باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، كما ارتدى الفنان أشرف زكي بدلة باللون الأسود.

- آسر ياسين وزوجته:

ارتدى الفنان آسر ياسين بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميصا باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود، أما زوجته ارتدت فستانا باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- محمد فراج وبسنت شوقي:

وارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا طويلا كب باللون الأسود بقصة الميرميد، كما نسقت معه عقد فضي مرصع بالفصوص حول الرقبة، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.

وظهر الفنان محمد فراج ببدلة باللون الأسود، ونسق مع إطلالته قميص باللون الأبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

- أحمد السقا وزوجته:

كما تألقت الإعلامية مها الصغير بفستان باللون الأبيض، بصيحة الكم الواحد، وفتحة ساق على أحد الجانبين، وارتدى الفنان أحمد السقا بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

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