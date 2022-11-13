قبل انطلاق مهرجان القاهرة.. أبرز إطلالات نجمات الفن في دورته السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

ونستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن في فعاليات المهرجان العام الماضي، خلال الألبوم المرفق بالأعلى، والسطور التالية:

- نسرين طافش:

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة أنيقة خلال حفل الافتتاح، إذا ارتدت فستان من القماش المخملي باللون الأزرق، بقصة الأوف شولدر، مزينة الإطلالة بلمسات من المجوهرات الفخمة والمميزة، واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتف، بينما اختارت مكياجًا بألوان محايدة.

- أروي جودة:

أما خلال اليوم السابع من المهرجان، ارتدت الفنانة أروى جودة فستانا باللون الأسود بقصة الكب ومزود بفتحة ساق جريئة،

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلًا، وارتدت فستان باللون الأسود بقصة الكب ومزود بفتحة ساق جريئة.

- ليلي علوي:

وظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة ملكية فخمة في حفل الافتتاح، حيث ارتدت فستانًا مخمليًا أسود بتطريزات مميزة من الفن الإسلامي، وذو أكمام طويلة، ومفتوح على منطقة الصدر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع مع ترك بعض الخصلات منسدلة، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا ناعمًا بألوان تتماشى مع لون بشرتها.

- درة:

تألقت الفنانة درة في فعاليات اليوم السابع مرتدية بدلة باللون الأحمر مزودة بأكمام ونسقت أسفلها قميص باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- بسنت شوقي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا قصيرا باللون الأسود، مزودًا بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وحذاء باللون الأسود، وذلك خلال مشاركتها في اليوم الثامن من المهرجان.

- رنا رئيس:

وظهرت الفنانة رنا رئيس في خامس أيام المهرجان مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأخضر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع مع ترك بعض الخصلات منسدلة، واعتمدت مكياجا ناعما.

- إنجي المقدم:

بينما ارتدت الفنانة إنجي المقدم فستان طويل باللون الأخضر، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن يكون خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين.

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