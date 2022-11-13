رجل يستأجر حديقة لبضع ساعات أسبوعيًا- والسبب غريب للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في قصة غريبة وفريدة من نوعها، يستأجر رجل مُسن يبلغ من العمر 86 سنة عن حديقة منعزلة ليستخدمها لبضع ساعات أسبوعيًا، كى يستطيع خلع ملابسه لمواصلة هوايته في أن يصبح عاريًا.

ويعيش المحاسب المتقاعد الذي يُدعي "ستيوارت هايوود"، من ميدواي، في جنوب ديربيشاير يعيش في منزل صغير مع زوجته، وليس لديهم أي مكان لخلع ملابسه.

وفقًا لصحيفة "metro"، بدأ في تجريد ملابسه في عام 2008 ، ويأمل أن يواصل هوايته في حدائق الآخرين المنعزلة، لأن حديقته محاطة بالمنازل

يتذكر ستيوارت أول فترة قضاها مع الطبيعة منذ 14 عامًا، قال إنه كان يحضر أحد في سوادلينكوت، جنوب ديربيشاير في المملكة المتحدة، عندما كان يعتقد "يمكنني فعل ذلك".

ولا يستطيع أن يكون عارياً في حديقته، لأن منزله محاط بمنازل أخرى وقريب جداً من ممر مشاة عام.

وأشار إلى إنه لا يشعر بالحرج أبدًا من أن يكون عارياً أمام الأشخاص الآخرين ذوي التفكير المماثل.

كما يشجع الآخرين على تجربة الحياة الطبيعية، حيث قال "أشعر بالإرتياح عندما أخلع ملابسي، إنه شعور بالحرية".

وتابع:"فأنت لا تكبر أبدًا على أن تكون عارياً، ولا يجب أن تخجل من جسدك".

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