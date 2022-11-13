نصائح للاستفادة من مخلفات المنزل.. «بلاش ترميها هتوفر لك فلوس»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

إعادة التدوير من الضروريات الهامة في هذا الوقت، وأصبح من الضروري للحياة البيئية استدامتها حفاظًا على المجتمعات، وتوجد الكثير من المخلفات في منزلك يمكنك الاستفادة منها، ونقدم لكِ من خلال «هن» نصائح للاستفادة الاقتصادية من المخلفات في المنزل.

وتقول سامية عبد المطلب خبيرة الاقتصاد المنزلي لـ«هن»، إنّه يمكن التخلص من المخلفات بشكل اقتصادي بإعادة تدويرها أو استخدامها في إنتاج منتج جديد أو التبرع بها للأماكن التي تستخدم نفس المنتجات، أو الأماكن المخصصة لإعادة التدوي، وقسمت «عبد المطلب» المخلفات إلى عدة أنواع:

1) مخلفات المطبخ

- أكياس الطعام

تسوقي بأكياس الطعام الموجودة في منزلك، واجعليها صديقة للبيئة، وقابلة لإعادة الاستخدام، فيمكنك بذلك المساعدة بشكل كبير في تقليل عدد الأكياس البلاستيكية.

- المناديل الورقية

استبدلي المناشف الورقية والمناديل ذات الاستخدام الواحد بقطعة قماش يمكنك غسلها وإعادة استخدامها مرات أخرى.

- الصابون

يمكنك من خلال بواقي الصابون خلق بيئة خالية من المواد الكيميائية للعائلة من خلال استخدام إعادة تدوير الصابون في عمل منظف الغسيل ومنظف الحمام والمطبخ.

- أوراق الألمونيوم

‏هناك طرق لإعادة استخدام الألومنيوم بدلاً من التخلص منه بعد استخدام واحد، ويمكن الاستفادة منه من خلال وضع بذور الفاكهة فيه لصنع النباتات.

- زجاجات المياه

‏زجاجات المياة من الأشياء الشائعة القابلة لإعادة الاستخدام سواء كانت زجاج أو بلاستيك فيمكن عمل منها العديد من الحاويات في المنظفات.

2) مخلفات بواقي الطعام

وأضحت «عبد المطلب»، ضرورة شراء الطعام على قدر الاحتياجات، والتدوين الدائم لتواريخ انتهاء صلاحية الطعام في الثلاجة، والتخطيط لوجبات مشتقة منها وفقًا لبواقي الطعام لعمل صنف أخر.

3) مخلفات الملابس

- افحصي أقرب متجر لبيع الأدوات المستعملة والقطع التي لم تعيدي استخدامها أعطيها لهم فيمكن ارتداؤها لشخص آخر.

- استخدام بقايا الجينز كستائر وشنط ومنشفات للمطبخ.

4) مخلفات لعب الأطفال ‏

‏- الشق الأول

إذا كانت اللعبة سليمة يجب غسلها والتبرع لدور الأيتام أو المستشفيات.

الشق الثاني

- إذا كانت اللعب متهالكة يجب إعادة تدويرها وعمل التصاميم مثل البراويز وحاويات الأقلام.