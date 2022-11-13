طريقة عمل مرقة الدجاج في المنزل..«مكونات متوفرة وأحلى من الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر مرقة الدجاج من المكونات التي لا غنى عنها في المنزل، وتعتبر مكونًا أساسيًا لكثير من الوجبات، وتحرص الكثير من السيدات على صنعها في المنزل، لتوفير النقود وصناعة طعم مميز في نفس الوقت، ولا يتوقف الأمر عند صناعة مرقة الدجاج فقط، فالكثير من السيدات اتجهن لصناعة الكثيرمن المواد الغذائية المعلبة في المنزل، وبالنسبة لمرقة الدجاج يقدم «هن» طريقة عمل مرقة الدجاج في المنزل بمكونات بسيطة وطرق مختلفة، بحسب وصفة الشيف حسن.

المقادير:-

-2 ملعقة كبيرة سكر.

-2 ملعقة كبيرة ملح.

-2 ملعقة كبيرة ملح صيني.

- ملعقة كبيرة بابريكا.

- ملعقة كبيرة زعتر جاف.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

- ملعقة كبيرة ثوم بودر.

- ملعقة كبيرة بصل بودر.

- ملعقة صغيرة كاري.

- ملعقة صغيرة كركم.

- ملعقة صغيرة سبع بهارات.

- ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

- ملعقة صغيرة حبهان بودر.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة تحضير مرقة الدجاج:

طريقة عمل مرقة الدجاج، بعد إعداد المقادير السابقة قومي بخلطهم جميعًا، ووضعهم في برطمان محكم الغلق لحين الاستخدام.

وصفة الشيف سالي فؤاد

المقادير:

- ورك فرخة مخلى من العظام والجلد.

- أربع جزرات مقطعة قطع صغيرة.

- بصلتان حجمهما متوسط.

- ربطة كرفس أفرنجى ورق لورا.

- ملعقه كبيرة ملح.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

- ملعقة صغيرة حبهان باودر.

- ملعقة صغيرة بصل باودر.

- ملعقة صغيرة ثوم باودر.

طريقة التحضير:

الطريقة الثانية لعمل مرقة الدجاج، بعد تجهيز المكونات السابقة قومي بتقطيع الكرفس وضعيه فى الخلاط، وضيفى معه ورق اللورا والجزر المقطع، وعليهم البصل المقطع والملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة والبصل الباودر والثوم الباودر، واضربيهم مع بعض جيدًا مع إضافة ورك الفرخة المخلي من الجلد والعظام مقطع واضربى مرة أخرى.

في الخطوة التالية لطريقة عمل مرقة الدجاج، أحضرى صينية وضعي بها الخليط وافرديها بشكل جيد باستخدام ملعقة، وادخليها الفرن على درجة حرارة 180، واتركيها ساعة كاملة ثم اخرجيها وقلبيها بملعقه، وادخليها الفرن مرة أخرى، وبعد ساعة ونصف اخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد وقلبيها بيدك جيدًا.

ضعي الخليط في المطحنة بعدما يبرد، واطحنيها حتى تصبح باودر، وضعيها في برطمان زجاج نظيف وناشف وغطائه محكم، واستخدميها مع كل طبخة ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة كما تحبين.