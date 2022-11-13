شرط غريب يفرض علي عريس لإتمام الزواج.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

طلب أصدقاء العريس من عروسه صديقهم أن يتضمن عقد الزواج بندًا غريب، و جعلته مجبرًا على توقيع العقد.

وينص البند على الفترة المسموحة لزوجها بقضاء الوقت مع أصدقائه، خارج المنزل، حتى يصل الوقت إلى الساعة الـ 9 مساءًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع timesnownews.

كما يشمل عقد الزواج، شرط على أن لا تتصل الزوجة به وهو مع اصدقائه إلا أن تنتهي الفترة الزمنية المحددة.

وكان رد فعل العريس على هذه البنود، هو القبول و الإمضاء على عقد الزفاف، انتشر العقد على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية، وأظهروا ردود طريفة.

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