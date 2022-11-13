رجل دفن هو حي ونجى بطريقة مدهشة.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نجى بحياته رجل يدعى توم كيلن، ويبلغ من العمر 95 عامًا، حيث كان غارزًا في الطين في مكان قريب من السد.

حيث ظهر وهو مدفون في الطين من رأسه حتى قدميه، وتم اكتشافه من خلال صديقه الذي كان يبحث عنه، وذلك بسبب الشعور بالقلق، عندما لم يجب على هاتفه لأيام، واكتشافه عن طريق رؤية جرارة المقلوب، وظهر صديقة بالقرب منه، وذلك وفقًا لما ذكره صحيفة "dailymail" البريطانية.

وسرعان ما تحرك السيد ديف ليقوم بسحب صديقة من الوحل، ومن ثم تواصل مع الإسعاف، الذي استجاب سريعًا ووصلوا إلى المكان في وقت سريع، وقدموا الإسعافات اللازمة لعلاج السيد توم، الذي عانى من انخفاض في درجة الحرارة، والجفاف، وبعض الأصابات البسيطة.

وحتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على سبب الحادث الذي تعرض له السيد كيلن، ولكن بعض الأطباء رأوا أن ذلك حدث نتيجة لغرز الجرار في الوحل، ومن ثم انقلب به، ويتلقى إلى الآن العلاج في مستشفى "صن شاين كوست الجامعي"، وتعتبر حالته خطر ولكن مستقرة.

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