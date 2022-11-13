أكلات لمرضى الأنفلونزا الموسمية ..أبرزها الشوربة الدافئة والخضروات الورقية

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء، تبحث الكثير من الأمهات عن الأكلات التي تحارب الأنفلونزا، وتعمل على تقوية المناعة لمحاربة ذلك الفيروس بشكل طبيعي بعيدًا عن الأدوية والمضادات الحيوية، ومحاولة منهن لمنع الفيروس، الذي ينتشر بسرعة كبيرة بين الكبار والصغار، وتحديدًا في فصل الشتاء، ويقدم «هن» في التقرير التالي أكلات لمرضى الأنفلونزا الموسمية بعد الإصابة والتعافي منها، والتي تأتي في مقدمتها الأكلات الشوربة على اختلاف أنواعها سواء شوربة الدجاج أو اللحم والخضار.

أكلات لمرضى الإنفلونزا الموسمية

وتعد الشوربة الدافئة من أهم أكلات لمرضى الأنفلونزا الموسمية، ومنها شوربة الدجاج والخضروات واللحم، وتساعد في علاج الأنفلونزا الموسمية إلى جانب الأدوية، لأنها تهدىء الحلق وتخفف الالتهابات، كما أنها تمنع الإصابة بالجفاف، أما شوربة الخضروات التي تحتوي على الكرفس والجزر يفضل عدم إضافة كميات كبيرة من الملح إليها حتى تساعد أكثر في التعافي.

الزبادي

ثاني أكلات لمرضى الانفلونزا الموسمية هو الزبادي، لاحتوائه على مركبات هامة لصحة الجهاز المناعي، كما أنه يقلل آلام الحلق خلال الإصابة بالأنفلونزا، ويفضل تناوله خالي الدسم ولا يحتوي على سكريات.

الخضروات الورقية

وفي حوار سابق لـ«هن»، قالت الدكتورة عاليا صلاح، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إنّ الخضروات الورقية تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي، لاحتوائها على فيتامين ج، الحديد وحمض الفوليك، وتعد السبانخ والبروكلي من أهم الخضروات الورقية التي يُنصح بتناولها خلال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

أكلات لزيادة مناعة طفلك

وبعد معرفة أكلات لمرضى الإنفلونزا الموسمية، وجب أيضًا معرفة الأكلات المفيدة لمناعة طفلك، ومساعدة جهازه المناعي على مقاومتها، وقالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»: «يتميز الشتاء بتنوع الخضار وأشكاله، بخلاف العصائر والمشروبات الدافئة، ولابد من وجود الخضار السوتيه على مائدة الطعام، بخلاف السلطات الدافئة إذ أن هناك أصناف يدخل بها بعض البقول والعناصر التي تتعرض للحرارة، مع ضرورة تواجد عصير البرتقال مع الجزر، وعدم تحليته بالسكر أو العسل، والحرص على إعداد عصير البنجر مع الفواكة والخضراوات كونها غنية بفيتامين سي».