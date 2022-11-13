ابنة «ترامب» تحتفل بزفافها لملياردير لبناني الأصل.. وترتدي فستانا لـ«إيلي صعب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جذبت «تيفاني ترامب»، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأنظار إليها في حفل زفافها على المليادير لبناني الأصل مايكل بولس، بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد ظهورها بفستان زفاف مميز من تصميم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

تفاصيل حفل زفاف ابنة ترامب

ونقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن «تيفاني» البالغة من العمر 29 عامًا، تألقت بفستان زفاف لامع من تصميم اللبناني إيلي صعب، جاء بأكمام طويلة وبشكل يشبه فساتين أميرات ديزني مع ارتداءها عقدًا من الألماس، فيما ارتدى العريس مايكل بولس، بدلة توكسيدو سوداء اللون، وظهرت العروس وسط وصيفاتها من صديقات الطفولة وهن يرتدين فساتين بلون «البيبي بلو».

وعلى ما يبدو أن اختيار تصميمات إيلي صعب لم تكن من حظ العروس فقط، حيث ارتدت شقيقتها الكبرى إيفانكا ترامب، فستانًا من تصميم مصمم الأزياء اللبناني الشهير.

سبب اختيار«تيفاني» المصمم اللبناني إيلي صعب

وحسب ما كشفت التقارير، فإن العروس قررت اختيار تصميم فستان زفافها من قبل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، في إشارة منها إلى تراث وأصل زوجها العربي، وحفل الزفاف اللبناني الأمريكي.

وأقيم الحفل الضخم داخل قصر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اصحطب ابنته داخل ممر طويل عند زفها على زوجها لبناني الأصل، وبعد ذلك بوقت قصير، انضم الجميع إلى «تيفاني» و«مايكل» في حلبة الرقص، حتى أن والد العروس ترامب كان يستمتع برقصة منفردة مع زوجته ميلانيا.