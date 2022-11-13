أنشطة تعليمية للطلاب تزامنا مع انطلاق «القاهرة السينمائي».. هدفها التشجيع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع انطلاق فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم، أعلن موقع «توينكل» التعليمي عن ضرورة استغلاله هذا الحدث السينمائي السنوي الضخم، لخدمة العملية التعليمية.

تفاصيل استثمار مهرجان القاهرة السينمائي تعليميًا

ونقلًا عن موقع «توينكل» البريطاني التعليمي، والصادر بعدة لغات مختلفة منها العربية، فإن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد حدثًا كبيرًا يستحق استثماره في العملية التعليمية مع الأطفال، سواء داخل المدرسة أو المنزل، مشيرًا إلى قيام المنصة التعليمية بإعداد مدرسيها من أهل الخبرة، لتقديم أنشطة مختلفة مفيدة للتلاميذ.

وأوضح الموقع التعليمي، أنه ستتم الاستفادة من مهرجان القاهرة السينمائي بشكل تربوي، وذلك فيما يخص المسابقات التي ستقام خلال فعالياته، وكذلك الجوائز التي سيتم تقديمها، فالطلاب يحبون التشجيع وبشكل خاص الأطفال، ويعد هذا الأمر من أفضل السبل التربوية لدفعهم إلى تحقيق أقصى ما يمكنهم تحقيقه، كما أنه يفتح أبواب الإبداع أمامهم.

أنشطة تعليمية من موقع توينكل التعليمي تناسب المهرجان

وكشف الموقع التعليمي عن الأنشطة التعليمية، التي سيقدمها وتتماشى مع المهرجان، والتي ستتضمن كل من:

1- بطاقات مصورة عن أنواع الأفلام وتصنيفها

يمكن استخدام هذا النشاط لتعليم الطلاب الأنواع المختلفة للأفلام السينمائية، وتصنيفها والحديث عن الفروقات بينها.

2- تأليف نهاية مختلفة لأحد الأفلام

يمكن استخدام هذا النشاط لتشجيع الطلاب على التعبير والكتابة من ناحية، وكذلك القدرة على التخيل والإبداع والتأليف من ناحية أخرى، إذ يعتمد النشاط على تشجيع الطفل على وصف نهاية أحد الأفلام التي شاهدها سابقًا مع تأليفه نهاية جديدة ووصفه لها بالتفصيل.

3- كراسة تدريبات شاملة

استخدام هذه الكراسة في تهيئة الطفل لزيارته الأولى للسينما، وتهدف إلى تنمية إدراك الطفل بالعالم المحيط به، وتوسيع مداركه عند الاحتكاك بالمحيط الخارجي، خارج المدرسة والمنزل، ويمكن استخدام هذه الكراسة من قبل أولياء الأمور، وأيضًا من قبل المدرسين، استعدادًا للذهاب في رحلة إلى زيارة السينما.