الأكلات المتاحة لمريض السكر.. احسبيها مع كل نقطة أنسولين

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، يحاول الكثير ممن يعانون مع المرض بالبحث عن كل ما يتعلق بالإصابة، خاصة النظام الغذائي، إذ يعتقد الكثير أنه يعتمد على تجنب السكريات والحلويات فقط، إلا أن الأمر له الكثير من الجوانب التي تجعل نظامك الغذائي سلاحا ذا حدين في مواجهة السكري، أو تدهورات الحالة الصحية.

ماذا يتناول مريض السكر؟

ماذا يتناول مريض السكر؟ سؤال يدور في أذهان الكثير من الأشحاص، خاصة الأمهات اللاتي يعانين مع إصابة أطفالهن بالمرض، الأمر الذي أجاب عنه الدكتور محمد الحوفي أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، مؤكدًا أن نظام التغذية الخاص بمريض السكر يعتمد في البداية والنهاية على نوع السكر المُصاب به من النوع الأول أو الثاني.

وأوضح الدكتور محمد الحوفي، خلال حديثه لـ «هُن» أن من يعانون من النوع الأول، هم الأشخاص التي تعاني عدم وجود الأنسولين من الأساس بالجسم بسبب عدم إفراز البنكرياس للأنسولين: «لازم في الحالة دي نعتمد على الكربوهيدرات، وده على مدار 6 وجبات بين الوجبات الرئيسية والسناكس، فكل 15 جرام كربوهيدرات تعد نقطة أنسولين».

بينما النوع الثاني فهو من يفرز البنكرياس فيه الأنسولين، ولكن ببطء شديد، فلا يحتاج المريض للكربوهيدرات تماماً.

ما هو النظام الغذائي الأفضل؟

وعن النظام الغذائي الأفضل، نصح أستاذ علوم الغذاء، بضرورة اعتماد الوجبة على البروتين وعلى رأسها الأسماك، والخضروات الطازجة بين الملوخية، والسبانخ، والكوسة، والطماطم.