5 خطوات سهلة لعمل «آي لاينر» من ظلال العيون

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمنحك الآي لاينر مظهرًا جديدًا وفريدًا، فلا شيء يتفوق على كثافة محدد العيون الأسود، ولكن يمكن أن تضيف الألوان الزاهية النابضة بالحياة لمسات عصرية متواكبة مع الموضة، وفيما يلي طريقة صنع محدد العيون أو الآي لاينر، بتجميع كل ظلال العيون المهملة لعمل ألوان جديدة لمحدد العيون، بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في الموضة ولايف ستايل.

طريقة صنع آي لاينر بواسطة الآي شادو

ستحتاجين إلى:

وعاء صغير فارغ لتخزين المنتج.

ظلال العيون بأي لون تريدينه

ماء

فرشاة تحديد العين

برايمر

قطعة القطن

الخطوات

خذي ظلال العيون من اختيارك، ويجب أن يكون في شكل مسحوق، تحقق من تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات قبل عمل الآي لاينر، ويمكنك اختيارها إما لامعة أو غير لامعة، ابدأي بكشط ظلال العيون برفق باستخدام قطعة قطن نظيفة، ثم انقل المسحوق السائب إلى وعاء صغير، ويجب أن تكون الحاوية نظيفة ومعقمة قبل الاستخدام لتجنب الالتهابات البكتيرية، بالكحول أو بالصابون.

أضيفي بضع قطرات من الماء إلى بودرة ظلال العيون للحصول على قوام يشبه السائل، إذا كان لديك قطرة العين المنعشة، يمكنك أيضًا استخدامها بدلاً من الماء لعمل محدد العيون.

استخدمي فرشاة كحل مدببة واخلطي المسحوق جيدًا لتشكيل بطانة سائلة رفيعة، وأضيفي بضع قطرات من الماء لتجنب السيلان، اخلطي بودرة ظلال العيون بالماء لمدة دقيقتين جيدًا لتجنب أي كتل في المنتج، وتأكدي من الاتساق الجيد.

أضيفي كمية صغيرة من برايمر العين أو برايمر الوجه إلى هذا الخليط، هذه الخطوة اختيارية، لكن يوصى بها لأن ذلك سيزيد من طول عمر محدد العيون كما أنه سيتجنب أي تجعيد أو زحزحة للمنتج.

امزجي المحتويات مرة أخرى لمدة نصف دقيقة حتى يذوب البرايمر ويخلط مع محدد العيون تمامًا، يغلق غطاء الحاوية بإحكام ويخزن.