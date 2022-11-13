قبل الذهاب للمدرسة.. كبسولة غذائية لدعم المناعة والتصدي للبرد والحساسية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

كوب من اللبن وبيضة مسلوقة، أم طبق بليلة ساخن في أيام الشتاء الباردة صباحا؟ اختيارات تقليدية متاحة دائما أمام الأمهات، للأطفال قبل اليوم الدراسي، ولكن تلك الأصناف يمكن أن تحتوي على كمية من السكر في بداية اليوم وهو أمر غير محمود، ولا يجب الاعتماد عليه بشكل يومي، لذلك قدم خبير التغذية دكتور أحمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة، كبسولة غذائية هامة ومفيدة يفضل إعطاؤها للأطفال في بداية اليوم الدراسي.

وجبة إفطار خفيفة ومغذية تدعم المناعة

يعاني معظم الأطفال خلال فصل الشتاء من نزلات البرد، وأزمات الحساسية، والكحة المستمرة، وغيرها من الأمراض المرتبطة بالجو البارد، لذلك من المهم جدا التركيز على الأكلات التي تعزز المناعة، وتعطيها دفعة قوية لمحاربة الأمراض، ومنها وصفة الزبادي.

وصفة الزبادي

كوب زادي، ويضاف عليه ملعقة صغيرة من عسل النحل النقي، وربع ملعقة حبة البركة مطحونة فريش، وكذلك ملعقة كبيرة رقائق شوفان، ويضاف على المكونات السابقة ملعقة كبيرة مكسرات مجروشة أو سوداني مجروش.

يخلط الزبادي بتلك المكونات جيدا، ويأكلها الأولاد قبل المدرسة، وبعدها يتناولون كوبا من الماء.