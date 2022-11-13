5 أفلام للمرأة في مهرجان القاهرة السينماني.. بصمة نسائية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بصمات مميزة دائمًا ما تحضر بها المرأة في الأحداث الفنية المميزة، ومؤخرًا، ستكون حاضرة بعدد من الأفلام القصيرة المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر أن تنطلق فعالياته مساء غد، بدورته الـ 44.

ووفق ما كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي فإن مسابقة الأفلام القصيرة ستضم 18 فيلمًا مشاركًا، والتي ستأتي المرأة بطلًا بمعظمها.

فيلم صاحبتي

تدور أحداث الفيلم بين شاب يدعى «علي» وحبيبته «سارة» حيث تجمعهما قصة حب قوية، ومن ثم تطلب الفتاة تغيير إطار علاقتهما ومن ثم تتوالى المواقف.

وتشارك بطولة الفيلم، الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، والعمل من إخراج المصرية كوثر حسني.

فيلم ماما

تدور أحداث الفيلم حول فتاة في عامها الـ11، تخفي سرًا خطيرًا في نفسها وذلك لحمايتها وشقيقها من مشاكل كبيرة، والعمل للمخرج المصري ناجي إسماعيل.

فيلم المقابلة

العمل من إخراج المصرية هند متولي، وتدور أحداثه حول فتاة تدعى «نادية» تجسده دورها الفنانة سارة عبد الرحمن، والتي يضعها القدر في الاختيار ما بين البقاء لرعاية والدتها مريضة الاكتئاب، أو الذهاب لإجراء مقابلة عمل يمكن أن تغيير حياتها وحياة أسرتها.

فيلم من عمل الشيطان

تدور قصة الفيلم نحو شابة تعود للقاهرة بعد غياب دام 10 سنوات، لتنظم معرضًا فنيًا عن التصوير الفوتوغرافي للمصورين الرائدين، الذين سجلوا حقبات التاريخ المصري المختلفة، ومن ثم تتوالى الأحداث، والعمل من إخراج المخرجة العالمية ديسيل مختجيان.

فيلم طنين

تدور أحداث العمل حول أم مريضة، لكنها على الرغم من مرضها تتابع حالتي ابنها وابنتها الذين يمرون بالحالة نفسها أيضًا، ويبدأن في التأقلم مع واقعهم الجديد، والفيلم من إخراج المخرج محمد فاوي.