3 خطوات لحماية بشرة طفلك الرضيع من الالتهابات الجلدية

القاهرة - سمر حسين - ماما

في المراحل الأولى من العمر تتسم بشرة الأطفال بحساسيتها الشديدة تجاه أي شيء، وهو ما يحتاج إلى اهتمام جيد بها، خاصة خلال الأشهر الأولى ما بعد الولادة، لذلك عادة ما تبدأ الأمهات في البحث عن وسائل لحماية بشرة صغارهن من التعرض لأي إصابات جلدية.

قدم مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc، مجموعة من النصائح لمساعدة الأمهات على كيفية عناية بشرة صغارهن خاصة الرضع

1- تجنب طفح الحفاضات

إذا كان طفلك يعاني من إحمرار في الجلد حول منطقة الحفاض، فإنه يكون قدت تعرض لطفح الحفاض، لذلك يتعين عليك، إبقاء منطقة الحفاض مفتوحة للهواء لأطول فترة ممكنة، مع ضرورة تغيير حفاض طفلك بمجرد أن يبلل.

2- تجنب حدوث الحرارة الشائكة

تظهر هذه الحرارة الشائكة على شكل نتوءات صغيرة وردية اللون، وعادة ما تظهر على أجزاء من جسم طفلك المعرضة للتعرق، مثلها، الرقبة، منطقة الحفاضات، الإبط، طيات الجلد.

فقط كل ما تحتاجين إليه هو الحفاظ على طفلك بمناطق ذي درجات حرارة معتدلة، مع ارتداء الملابس الفضفاضة.

3- استخدام منظف مناسب

استخدمي منظفًا لطيفًا لغسل كل ما يلمس بشرة طفلك، من الفراش والبطانيات إلى المناشف وحتى ملابسك، حيث إنها ستقلل من احتمالية إصابته بالحكة أو التهيج.