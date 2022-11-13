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فساتين كاروهات شتوية طويلة موضة شتاء 2023.. مناسبة للمحجبات وغيرهن «صور»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فساتين كاروهات شتوية

تبحث الفتيات عن أحدث قصات الفساتين وملابس الموضة لشتاء عام 2023 بمختلف الأشكال، ويتزايد هذا الشتاء الاهتمام بموضة ارتداء الفساتين الطويلة التي تناسب المحجبات وغير المحجبات، وتنتشر موضة ارتداء الفساتين الكاروهات الطويلة ذات الإطلالة الجذابة هذا الشتاء وذلك حسب موقع «Pinterest» الشهير بإتاحته للعديد من الموديلات المختلفة للفتيات، ويُقدم «هُن» خلال الموضوع صور هذه الفساتين.

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وبحسب موقع «PRETTY&All» إنه يوجد بعض الثوابت في عالم الموضة التي لا تتلاشى أبدًا، ويعد الكاروهات في عالم الموضة من الأزياء التي لا تُبطل لأنها عبارة عن المزج والمطابقة بين الألوان ومن المؤكد أن ليس جميع الألوان يُبطل ارتداؤها بالإضافة إلى أن ارتداء قطع ملابس كاروهات تعطي طابعا يدل على الإبداع والابتكار في جميع أنحاء العالم.

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قصات مختلفة

يمكنك إضافة قصات مختلفة من الفساتين الطويلة الكاروهات وذلك لإضفاء التغيير على قصات الفساتين والتغيير في أشكالها.

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الأقمشة الإضافية

مجموعة من تصاميم الكاروهات التي يتخللها القطع الشفافة أو الستان تضفي مزيد من الأناقة والرقي على المظهر.

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المعاطف الطويلة

ارتداء المعاطف الطويلة فغالبًا ما ترتبط الأجواء الشتوية بالمعاطف وارتدائها على الكاروهات يزيدها جمالًا وتكون أكثر دفئا لأنها أنيقة ومميزة.

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الأحزمة

ارتداء الحزام على الفساتين الكاروهات على الرغم من أنها من العناصر الإضافية إلا أنها تضيف لمسات رائعة على إطلالة الفساتين الكاروهات الشتوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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