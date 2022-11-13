خطوات لمساعدة طفلك على اكتشاف موهبته.. راقبيه جيدا واصطحبيه للتنزه

القاهرة - سمر حسين - ماما

تولد الموهبة مع الطفل أو يكتسبها أثناء الحياة اليومية وبالتنشئة الاجتماعية، وكل أم تحب أن يمتلك طفلها موهبة مختلفة ولكنها أحيانًا لا تعرف كيف توجهه لاكتشافها، لذلك نقدم لكِ خلال السطور التالية خطوات لمساعدة طفلك على اكتشاف موهبته.

قالت الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك لـ«هن» إن موهبة الطفل تولد معه أو يكتسبها أثناء الحياة اليومية والعادات الاجتماعية من حوله، فعليكِ أن تراقبية جيدًا لأنه من الصعب اتخاذ قرارات جيدة بشأن الموهبة الخاصة به إذا كنتِ لا تعرفين ما هي ميوله والأشياء التي يفضل اللعب بها.

خطوات لمساعدة الأمهات لاكتشاف موهبة الطفل

- انتبهي لاتجاهات طفلك اليومية في اللعب فانظري هل يحب طفلك استكشاف الروابط بين الأشياء أم يرغب في حل المشكلات أم يرغب في الرسم أو التصوير وما إلى ذلك.

- راقبي طفلك وما الدور الذي يؤديه أثناء اللعب مع أصدقائه.

- انظري إلى تصرف طفلك في المواقف التي يواجهها.

- ركزي على المواقف البسيطة لأنها تعطي مؤشرا عن موهبة طفلك.

- اصطحبيه للتنزه ومشاهدة أشياء مختلفة فذلك يساعدك على اكتشاف موهبته.

- اجلسي معه واسأليه عن الأنشطة والألعاب التي يفضلها للتركيز عليها.

- حاولي سرد الاهتمامات والمواهب الطبيعية التي تلاحظينها في طفلك له، لأن ذلك سيساعده على التفكير فيما يحب أن يفعله.

- ‏دعيه يجرب أشياء جديدة فإذا لم يتعرض طفلك لأنشطة مختلفة فلا يعرف ما يحب ويرغب تعلمه. ‏

‏- نظمي له الأنشطة حتى تعرفي ما النشاط المنجذب له.

- اتركي طفلك يكتشف موهبته مع مراقبته ووضعه في بيئة آمنة لذلك.

- اسأليه عما يرغب في تعلمه فعلى الرغم من أن الأطفال لديهم الكثير ليعرفونه ويتعلمونه فإن الأطفال الأكبر سنًا قد ينجذبون إلى أشياء معينة.

- إقامة علاقات اجتماعية مع الأقارب يدرب الطفل على أن يكون اجتماعيًا لا منطويًا، وتشجيعه على توسيع دائرة معارفة لتشمل المدرسة وذلك يساعده على الإبداع.

ونوهت «علي» لـ«هن» إلى أنه لا يجب التسرع في اكتشاف موهبة طفلك بل يجب دعمه وعدم إحباطه وتشجيعه على التقدم والمثابرة حتى يكتشف موهبته، بالإضافة لعبارات الثناء والإيجابية لأن تأثيرها كبير على اكتشاف أنشطة للطفل ففي الغالب يساهم توجيه عبارات إيجابية للطفل بانتظام في إلهامه وتعزيز ثقته بنفسه وفي الوقت ذاته اكتشاف موهبته، ولا تنسي أن بعد اكتشاف موهبة طفلك عليكِ السعي الدائم لتنميتها.