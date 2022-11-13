للمرأة.. كيفية العناية بالبشرة بعد الخمسين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أوضح خبراء العناية بالبشرة في مجلة فرويندين الألمانية مجموعة نصائح لتجاوز انقطاع الطمث بسلامة، والتي تؤثر على البشرة بسبب خلل الهرمونات مثل الجسم كله.

وذكروا أن في فترة انقطاع الطمث، يتناقص إنتاج هرموني الأستروجين والبروجسترون، ما يؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم، ويؤدي إلى جفاف البشرة وفقدان نضارتها وظهور التجاعيد.

ولتجنب هذه الأعراض نصحت المجلة بتغيير نمط العناية ليتناسب مع المتغيرات بالاعتماد على مستحضرات فعالة.

البروكسيلان

يعزز بنية البشرة في طبقاتها الثلاث مع منح البشرة المزيد من الحجم والثبات.

حمض الهيالورونيك

من المكونات الطبيعية للبشرة، لكن إنتاجه في الجسم ينخفض بشكل ملحوظ خلال انقطاع الطمث.

الجليسرين

يخفف الشعور بالشد والتخلص من جفاف الجلد.

فيتامين C

يساعد على تحييد الجذور الحرة، التي تهيج الجلد ويقلل ظهور البقع الصبغية.

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