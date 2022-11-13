توقعات الأبراج اليوم 13-11: حظ سيء لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم، فحاول أن تستمتع.

مهنيا: لا تجعل البعض يؤثر عليك بالسلب.

ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال

برج الثور

عاطفيا: عشاء رومانسي قد يكون الحل لمشكلتك مع شريكك.

مهنيا: حان الوقت لإنجاز خطتك من خلال الاستعانة بزملائك.

ماديا: عليك الحذر من تراكم الديون.

برج الجوزاء:

عاطفيا: دعك مما يقال حولك لأنهم يحاولون إيقاعك بمشاكل مع شريكك.

مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.

ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.

برج السرطان:

عاطفيا: أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع شريكك.

مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك.

ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق

برج الأسد:

عاطفيا: الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.

مهنيا: فترة مليئة بالمشاحنات في العمل.

ماديا: تبدأ في تنفيذ مشروع جديد بمساعدة والديك.

برج العذراء:

عاطفيا: شاهد فيلما تحبه أو حاول الخروج مع شريكك.

مهنيا: لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل.

ماديا: ستحصل على مكافأة وتقدير.

برج الميزان:

عاطفيا: بإمكانك تخطي العقبات مع شريكك بالتفاؤل والثقة.

مهنيا: يمكنك طلب المساعدة من زملائك.

ماديا: عليك الحذر من زيادة مصروفاتك مع أصدقائك.

برج العقرب:

عاطفيا: برج تلتقي بأشخاص تفتقدهم منذ فترة.

مهنيا: تمتلك مخزون لأفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.

ماديا: مكافأة مالية في انتظارك.

برج القوس:

عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم.

مهنيا: انت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوطات العمل.

ماديا: فكر جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حالتك المادية.

برج الجدي:

عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.

مهنيا: تمر بفترة هادئة بعد فترة طويلة من التوتر والقلق.

ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك.

برج الدلو:

عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل.

مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية.

ماديا: تتحسن أمورك المادية يوما بعد يوم.

برج الحوت:

عاطفيا: ناقش ما يحيرك مع شريك حياتك اليوم.

مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا

ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة.