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توقعات الأبراج اليوم 13-11: حظ سيء لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم، فحاول أن تستمتع.

مهنيا: لا تجعل البعض يؤثر عليك بالسلب.

ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال

برج الثور

عاطفيا: عشاء رومانسي قد يكون الحل لمشكلتك مع شريكك.

مهنيا: حان الوقت لإنجاز خطتك من خلال الاستعانة بزملائك.

ماديا: عليك الحذر من تراكم الديون.

برج الجوزاء:

عاطفيا: دعك مما يقال حولك لأنهم يحاولون إيقاعك بمشاكل مع شريكك.

مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.

ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.

برج السرطان:

عاطفيا: أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع شريكك.

مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك.

ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق

برج الأسد:

عاطفيا: الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.

مهنيا: فترة مليئة بالمشاحنات في العمل.

ماديا: تبدأ في تنفيذ مشروع جديد بمساعدة والديك.

برج العذراء:

عاطفيا: شاهد فيلما تحبه أو حاول الخروج مع شريكك.

مهنيا: لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل.

ماديا: ستحصل على مكافأة وتقدير.

برج الميزان:

عاطفيا: بإمكانك تخطي العقبات مع شريكك بالتفاؤل والثقة.

مهنيا: يمكنك طلب المساعدة من زملائك.

ماديا: عليك الحذر من زيادة مصروفاتك مع أصدقائك.

برج العقرب:

عاطفيا: برج تلتقي بأشخاص تفتقدهم منذ فترة.

مهنيا: تمتلك مخزون لأفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.

ماديا: مكافأة مالية في انتظارك.

برج القوس:

عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم.

مهنيا: انت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوطات العمل.

ماديا: فكر جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حالتك المادية.

برج الجدي:

عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.

مهنيا: تمر بفترة هادئة بعد فترة طويلة من التوتر والقلق.

ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك.

برج الدلو:

عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل.

مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية.

ماديا: تتحسن أمورك المادية يوما بعد يوم.

برج الحوت:

عاطفيا: ناقش ما يحيرك مع شريك حياتك اليوم.

مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا

ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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