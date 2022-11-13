رجل متحول جنسيًا يفوز بلقب ملكة جمال.. ما القصة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حصل بريان نجوين، ذكر يُعرف نفسه على أنه أنثى، على لقب ملكة جمال 2023 في نيو هامبشاير بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما جاء في موقع sportskeeda، أصبح بريان نجوين أول متحول جنسيًا في منظمة ملكة جمال أمريكا، يفوز باللقب.

وقال نجوين عبر حسابه على إنستجرام: "في 100 عام من تاريخ ملكة جمال أمريكا، أصبحت رسميا أول حامل لقب متحول جنسيا في منظمة ملكة جمال أمريكا".

وأضاف نجوين: "لا توجد كلمات يمكن أن تصف الشعور بالحصول على فرصة لخدمة وتمثيل مجتمعي لأول مرة كملكة جمال نيو هامبشاير".

وتابع: "يشرفني أن أتوج بلقب ملكة جمال 2023 ويسعدني أن أريكم كل ما لدي من مميزات، ستكون هذه سنة رائعة، إلى جانب التاج واللقب".

معلومات عن بريان نجوين

وفقًا لصفحتها على انستجرام، تبلغ نجوين من العمر 19 سنة، وهي طالبة جديدة في Nashua Community College تتخصص في إدارة الأعمال وتصف أهدافها على النحو التالي:

"أريد إنشاء منتجات مستدامة وأخلاقية وشاملة مثل الملابس ومستحضرات التجميل والإكسسوارات، آمل أيضًا أن أستمر في تنمية مسيرتي المهنية في مجال عرض الأزياء ووسائل التواصل الاجتماعي".

كما أطلقت أيضًا حركة #QueensAreEverywhere على وسائل التواصل الاجتماعي التي تساعد الشباب على "تنمية الثقة بالنفس، وإدراك إمكاناتهم، وأن يصبحوا قادة مصيرهم"، تهدف الحركة إلى مساعدة أولئك الذين واجهوا تحديات متعددة في حياتهم.

يتابع نجوين 3772 شخصا على انستجرام، وجمعت أيضًا ما مجموعه 43 ألف متابع على تيك توك.

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