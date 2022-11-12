بإطلالة جذابة .. درة تخطف الأنظار بلوك ساحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



نشرت الفنانة درة عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير لها.



ظهرت مرتدية فستان سك طويل بقماش الدانتيل، ومزود برفعه كتف عالية، واكستنشن طويل، باللون الأسود.



واعتمدت على تصفيفة سعر ملمومة ومرفوعة لأعلى لتبرز تفاصيل الفستان الجذابة.



واختارت وضع مكياجًا قويًا بداية من رسمة العين الواضحة، واحمر الشفاه الجريء باللون الأحمر الغامق.



ونالت الإطلالة العديد من التعليقات وتمثلت فيما يلي : " ايه الأناقة دي كلها"، " أحلى واحده تلبس وتتصور"، "قمر اوي" ، " احلى واحدة لبست اسود".