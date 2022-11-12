احذر.. 4 أطعمة "قاتل صامت" في مطبخك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يفضل بعض الأشخاص تناول الطعام المطبوخ في المنزل والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة غير الصحية، ومع ذلك، هل جميع المكونات الموجودة في مطبخك والأطعمة المطبوخة في المنزل صحية تمامًا وخالية من المخاطر؟

الإجابة لا، لأن هناك عديد من العناصر التي نحتفظ بها دائمًا في المطبخ ونستخدمها بشكل مفرط ونرى أنها ضرورية غير صحية وتهدد صحتنا، نذكرها لكم في التقرير التالي، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

السكر:

يوجد إناء مليء ببلورات السكر البيضاء في كل مطبخ، ويوضع في الشاي والقهوة والحليب وغيرها من الوصفات، ومع ذلك، فإن استهلاك الكثير منه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والالتهابات وزيادة الوزن ومرض السكري وأمراض الكبد الدهنية،علاوة على ذلك، تزيد كل هذه الحالات من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

الدقيق المكرر:

يدخل الدقيق المكرر في صنع الكعك والحبوب والخبز والمكرونة، ولكن تم ربط الاستهلاك المفرط للدقيق المكرر بزيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان.

علاوة على ذلك، تؤدي عملية التكرير أيضًا إلى خسارة كبيرة في الألياف الغذائية وفيتامينات ب والحديد والمغنيسيوم وفيتامين هـ.

الملح:

يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يستهلك معظم الأشخاص الكثير من الملح بمتوسط 9-12 جرامًا في اليوم، أو حوالي ضعف الحد الأقصى الموصى به من المدخول.

الزيت:

الإفراط في تناول الأطعمة المقلية في الزيت يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وسرطان الثدي المبيض والسكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن غير الصحية وآلام المفاصل.

الخلاصة:

يجب التوقف عن الإفراط في تناول الزيت أو الملح أو أي مادة غذائية أخرى، وبدلاً من ذلك، التركيز على البدائل الصحية واستهلاك هذه الأطعمة بكميات محدودة فقط.

وعلى سبيل المثال، استبدل الدقيق المكرر بأنواع أخرى من الدقيق الصحي والغني بالألياف.

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