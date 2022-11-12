نزلات البرد عند الأطفال في فصل الشتاء.. أسبابها وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع دخول فصل الشتاء، تبحث الأمهات عن كل ما يتعلق بـ نزلات البرد، إذ يُصاب الكثير من الأطفال بالإنفلونزا والأمراض التنفسية، والفيروسات المختلفة، الأمر الذي يجبرعن على البحث عن بدائل طبيعية للوقاية، وأسس العلاج.

أسباب نزلات البرد عند الأطفال بشكل مستمر

وكان الدكتور محمد صدقي، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، كشف في تصريحات إعلامية سابقة، عن أسباب نزلات البرد عند الأطفال بشكل مستمر، والتي جاءت على النحو التالي:

- ضعف الجهاز المناعي للجسم.

- إصابة الشخص عادًة بالحساسية لفترات طويلة.

- عدم التزام البعض بالحصول على العلاج في أوقاته إلا وقت اللزوم.

علاج نزلات البرد عند الأطفال

وحول علاج نزلات البرد، أوضح أشرف عقبة، أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، في تصريحات سابقة لـ«هُن»، أن هناك بعض النصائح لعلاج نزلات البرد عند الأطفال، جاءت على النحو التالي.

- تناول أدوية السعال والبرد.

- تناول الأدوية الخافضة للحمى.

- شفط المخاط من أنف الطفل باستخدام الحقنة المطاطية.

- تناول السوائل الدافئة للترطيب.

- استخدام قطرات محلول ملحي للأنف.

- استخدام قطرة محلول ملحي لترطيب الممرات الأنفية وتخفيف مخاط الأنف.

أطعمة للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

ومع معرفة أسباب نزلات البرد عند الأطفال وطرق علاجها، يبحث الكثير عن أطعمة للوقاية من الإصابة بنزلات البرد وذلك من خلال تعزيز الجهاز المناعي، وإليكم أبرز هذه الأطعمة حسب ما ذكر موقع «healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

- الحمضيات

أمثال الليمون والبرتقال التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي، تساعد على إنتاج خلايا الدم البيضاء، الأساسية في مكافحة العدوى وخاصة نزلات البرد، وتحتوي الحمضيات بنسبة كبيرة منه، كما يمكن إضافة تلك الأنواع المختلفة على الأكلات بكل سهولة.

ومن أبرز الحمضيات التي تحتوي على فيتامين سي، البرتقال، الليمون، الجريب فروت، اليوسفي.

- الفلفل الأحمر

تعد ثمار الفلفل الأحمر من الأكلات التي تحارب نزلات البرد، خاصة أنها تحتوي على ما يقرب من 3 أضعاف كمية فيتامين سي المتواجدة بالحمضيات، فضلًا عن مساعدته في تعزيز نظام المناعة للجسم.

- البروكلي

يعد البروكلي من الأكلات الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لمناعة الجسم، فضلًا عن احتوائها على الألياف والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى، التي تقلل من التعرض للإصابة بنزلات البرد.