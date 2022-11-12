لايف ستايل

إطلالات ساحرة لـ عائلة ترامب في حفل زفاف ابنته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل


خطفت عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، الأنظار خلال حفل زفاف نجلته، وكان ذلك في منتجع والدها "Mar-a-Lago" بفلوريدا في الولايات المتحدة.

دونالد ترامب " والد العروس"

ظهر مرتديًا بدلة باللون الأزرق ومن أسفل قميص أبيض، ونسق معها كرافت بنفس لون البدلة.

مارلا مابلز " والدة العروس"

ظهرت مرتدية جامبسوت بصيحة الـ " وان شولدر" ومزود بكرانيش من منطقة الخصر، باللون الفيروزي.

واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على الأكتاف، مع مكياجًا بسيطًا ليتناسب مع ملامحها.

ميلانيا " زوجته الحالية"


ظهرت مرتدية فستان سك طويل بصيحة " الون شولدر" مزود بكشكشة من منطقة الخصر لأسفل، باللون الذهبي.


واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على الأكتاف، واختارت وضع مكياجًا بدرجات النيود البسيطة التي تناسب إطلالتها.

تيفاني " العروس"


ظهرت مرتدية فستان باللون الأبيض الملكي، بصيحة الـ " كب"، مزود بفصوص ماسية على شكل حزام في منطقة الخصر، والصدر.


واختارت أن يكون شعرها ويفي منسدلًا على الكتفين، واعتمدت على مكياجًا رقيقًا بدرجات النيود ليتناسب مع ملامحها الجميلة.


مايكل " العريس"

ظهر مرتديًا بدلة باللون الرمادي الفاتح، ومن أسفل قميص ابيض، وكرافت باللون الوردي، وحذاء أسود بالجلد اللامع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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