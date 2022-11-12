إطلالات ساحرة لـ عائلة ترامب في حفل زفاف ابنته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



خطفت عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، الأنظار خلال حفل زفاف نجلته، وكان ذلك في منتجع والدها "Mar-a-Lago" بفلوريدا في الولايات المتحدة.

دونالد ترامب " والد العروس"

ظهر مرتديًا بدلة باللون الأزرق ومن أسفل قميص أبيض، ونسق معها كرافت بنفس لون البدلة.

مارلا مابلز " والدة العروس"

ظهرت مرتدية جامبسوت بصيحة الـ " وان شولدر" ومزود بكرانيش من منطقة الخصر، باللون الفيروزي.

واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على الأكتاف، مع مكياجًا بسيطًا ليتناسب مع ملامحها.

ميلانيا " زوجته الحالية"



ظهرت مرتدية فستان سك طويل بصيحة " الون شولدر" مزود بكشكشة من منطقة الخصر لأسفل، باللون الذهبي.



واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على الأكتاف، واختارت وضع مكياجًا بدرجات النيود البسيطة التي تناسب إطلالتها.

تيفاني " العروس"



ظهرت مرتدية فستان باللون الأبيض الملكي، بصيحة الـ " كب"، مزود بفصوص ماسية على شكل حزام في منطقة الخصر، والصدر.



واختارت أن يكون شعرها ويفي منسدلًا على الكتفين، واعتمدت على مكياجًا رقيقًا بدرجات النيود ليتناسب مع ملامحها الجميلة.



مايكل " العريس"

ظهر مرتديًا بدلة باللون الرمادي الفاتح، ومن أسفل قميص ابيض، وكرافت باللون الوردي، وحذاء أسود بالجلد اللامع.