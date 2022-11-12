لن تتوقع النتائج.. لماذا لا يجب تناول الشاي على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الشاي من المشروبات الساخنة الشائعة التي يفضل كثيرون تناوله مع وجبة الإفطار لزيادة الانتباه والتركيز، لكن هل شربه على معدة فارغة يمكن أن يسبب أضرارا صحية؟

يمكن أن يسبب تناول الشاي على الريق عدة مخاطر نستعرضها وفقا لموقع Medical daily.

الانتفاخ

في بعض الأحيان، يسبب الشاي على الريق الانتفاخ والغازات والإمساك، حيث يؤثر اللاكتوز على عمل الأمعاء.

الحموضة

الشاي من المشروبات الحمضية، وبالتالي يسبب تهيج المعدة والشعور بالحموضة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة الصحية بالفعل.

الجفاف

بعد نوم متواصل لمدة 8 -9 ساعات، يحتاج الجسم إلى الماء للحصول على الترطيب اللازم له، أما تناول الشاي على الريق يؤدي إلى الجفاف لاحتوائه على الكافيين، وبالتالي يمكن أن يسبب تشنج العضلات والصداع وغيرها من الأعراض المصاحبة لجفاف الجسم.

الصداع

قد يصاب البعض بالصداع إذا لم يشربوا الشاي بمجرد استيقاظهم لكن في مجلة بحثية، ذكرت الكاتبة كارولين إم ماثيوز أن هذا المشروب يمكن أن يسبب الغثيان والصداع، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

منع امتصاص المغذيات

قد يؤدي وجود مادة البوليفينول مثل التانين والكافيين إلى تقليل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد من الطعام عند تناول الكثير من أكواب الشاي على معدة فارغة.

نصائح مهمة لتجنب تناول الشاي على الريق

شرب كوب من الماء الدافئ على الريق قبل تناول الشاي لضبط درجة الحموضة بالمعدة.

تناول شرائح من الفاكهة الطازجة أو غيرها قبل شرب الشاي.

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