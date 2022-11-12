خاتم سعره خرافي.. معلومات لا تعرفها عن ابنه ترامب ومايكل بولس قبل دقائق من حفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل تيفاني نجلة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بزفافها، اليوم السبت، مع العريس مايكل بولس، وذلك في منتجع والدها في "Mar-a-Lago" بفلوريدا في الولايات المتحدة.

إطلالة العريس العروس

قبل الزفاف ظهر العريس مايكل بولس، 25 عامًا، مرتديا بدلة رمادية مقلمة مع ربطة عنق وردية.

بينما تيفاني كانت ترتدي فستانًا أبيضًا مذهلاً قبل الزفاف.

كيف تعرفت تيفاني على مايكل بولس

بداية لقاءات تيفاني ومايكل كانت في يناير 2018، حين باغتهما المصورون في حي نايتسبريدج الراقي بلندن، أثناء دخولهما إلى نادي الطعام الخاص "موسيمانز" المعروف بغرفة "مون بلان" الرومانسية، التي تتسع لشخصين فقط.

حكاية أول صورة لهما

أول صورة منشورة لهما، كانت في سبتمبر 2018، خلال عرض أزياء في مانهاتن بنيويورك، حيث انضم إليهما صديق طفولته، كمال كرامي، وصديقة تيفاني في نيويورك سوزان شين.

معلومات عن تيفاني ترامب

ولدت في ويست بالم بيتش، فلوريدا، في أكتوبر عام 1993.

تكبر خطيبها بنحو 4 أعوام، حيث أنه من مواليد 1997.

ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب.

هي الابنة الوحيدة لدونالد ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز.

تلقت تعليمها في مدرسة فيوبوينت في كالاباساس، كاليفورنيا.

في عام 2011، أصدرت تيفاني أغنية بوب بعنوان "Like a Bird".

في عام 2016 تخرجت من جامعة بنسلفانيا، حيث تخصصت في تخصص يجمع بين علم الاجتماع والدراسات الحضرية.

بدأت تيفاني مشروعًا جديدًا بعد الانتخابات، حيث بدأت كلية الحقوق بجامعة جورج تاون في خريف عام 2017.

أصبحت تيفاني تدريجياً شخصية اجتماعية في حد ذاتها بعد ظهورها في أحداث الموضة والفن في جميع أنحاء مدينة نيويورك.

في 19 يناير 2021، قبل يوم واحد من مغادرة والدها لمنصبه، أعلنت تيفاني خطوبتها على بولس على إنستجرام.

من هو مايكل بولس

ولد مايكل في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا، حيث تمتلك عائلته مشاريع استثمارية كبرى هناك.

التحق بالمدرسة الأمريكية الدولية في لاجوس، التي تصفها وسائل إعلام أمريكية بأنها "مدرسة النخبة الدولية".

حصل مايكل على درجة علمية في تمويل إدارة المشاريع والمخاطر من جامعة "سيتي" في لندن، كما يساعد في إدارة أعمال عائلته في نيجيريا، حتى أنه عمل كمدير لبعض شركات والده، وهو حاصل على درجة علمية في إدارة الأعمال من جامعة "ريجنت" بلندن.

بولس لديه شقيقتان، أوريان وصوفي، وشقيق يدعى فارس، وهو ممثل تدرب على يد مدرب لوس أنجلوس الشهير كونستانس تيلوتسون.

قيمة خاتم الخطوبة

بالنسبة إلى قيمة خاتم خطوبة نجلة ترامب على مايكل فيتبلغ 1.2 مليون دولار، وقدمه لها في البيت الأبيض أثناء تولي والدها الحكم.

الخاتم مرصع بألماس وقطع زمرد عيار 13 قيراطًا، وفقًا لمجلة People.

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