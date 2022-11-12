ساحرة وجذابة.. أجمل إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة بدوراته السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتألق نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة بإطلالات أنيقة وجذابة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أجمل إطلالات نجمات الفن في القاهرة السينمائي بدوراته السابقة.

دينا فؤاد:

أطلت الفنانة دينا فؤاد في ختام القاهرة السينمائي 2018 بفستان طويل باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

صبا مبارك:

ارتدت الفنانة صبا مبارك في حفل ختام 2018 فستان طويل باللون الأبيض، مزود بإكستنشن من الخلف بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

هدى الأتربي:

ظهرت الفنانة هدى الأتربي في ختام القاهرة السينمائي 2021 بقستان بقصة الكم الواحد باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

إلهام شاهين:

تألقت الفنانة إلهام شاهين رابع أيام المهرجان 2021 بفستان طويل باللون الأصفر المسطردة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل باللون الأزرق بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

نيرمين الفقي:

وأطلت الفنانة نيرمين الفقي في افتتاح المهرجان 2021 بفستان كت باللون التركواز مزينا بالتطريزات من أعلى، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

منى زكي:

وظهرت الفنانة منى زكي بفستان كت باللون الأخضر ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

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