أكلات يمكن تناولها بعد انتهاء صلاحيتها وأخرى لا تقترب منها حتى وإن كانت سارية

القاهرة - سمر حسين - صحة

التحقق من صلاحية الأطعمة وخاصة المنتجات المُعلبة والمحفوظة، أمر مهم يشغل بال كثير من المواطنين حول العالم، إلا أن البعض الآخر قد يهمل التحقق، باعتبار إن المنتج لم يستخدم أو يتناول منه من قبل.

وعلى الرغم من أن تاريخ الصلاحية يحدد المدة المناسبة لتناول المنتجات، إلا أن هناك بعض الأنواع لا يفضل الاقتراب منها حتى وإن كان تاريخها ساري، وأكلات أخرى يمكن تناولها حتى وإن انتهت مدة صلاحيتها.

أكلات لا تتوقعها يمكن تناولها بعد انتهاء صلاحيتها

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، عن أكلات لا تتوقعها يمكن تناولها بعد انتهاء صلاحيتها، ولكن بشرط تخزينها في البيئة المناسبة، حتى لا تتعرض للفساد أو تفقد قيمتها، والتي جاءت على النحو التالي:

- المنتجات والسلع الجافة أمثال الملح، السكر، البقوليات

- الحليب الرائب وأيضًا الزبادي.

- الخضروات والفواكه إذا جرى تغليفها وتخزينها بالفريزر.

كم مدة تخزين تلك السلع؟

وأوضح الدكتور محمد الحوفي، خلال حديثه لـ «الوطن» أن المدة الصحيحة لتخزين السلع الجافة قد تصل لشهر عقب تاريخ صلاحيتها، بينما الحليب أو الزبادي لا يفضل أن تتخطى يومين، إذ يجوز استخدامهم في ما بعد لعمل الجبن.

أطعمة لاتقترب منها حتى وإن كانت سارية

وعلى الرغم من وجود بعض الأكلات والمنتجات التي يمكن تناولها رغم انتهاء صلاحيتها، إلا أن هناك بعض الأطعمة لايفضل الاقتراب منها حتى وإن كانت سارية، والتي ذكرها من قبل موقع «بزنس إنسايدر».

علامات تدل على فساد الأطعمة، حتى إذا ظل تاريخ صلاحيتها ساريًا، وهي:

- احذر الزبادي حال وجود طبقة سائلة أو متعفنة.

- يعد الحليب فاسدًا بمجرد أن يتغير مذاقه أو يفقد انسيابيته.

- رمي زيت الزيتون عند تغير رائحته.

- تجنب تمامًا تناول اللحوم الحمراء، حال ظهور علامات لزوجه، أو خروج روائح كريهة منها في أثناء عملية الطهي.

- تجنب الخضراوات حال تحولها إلى اللون الأصفر، فهذا دليل على أنها غير صالحة للاستهلاك.

- ذبول وبروز الحبيبات يدل على فساد الفاكهة.

- لا تقتربي من البيض عندما لا يطفو على سطح الماء.

- تغير مذاق الحمص وميله إلى الطعام الحامضي، يدل على فساده.