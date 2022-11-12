5 نصائح للحفاظ على البشرة بعد سن الـ50.. ابتعدي عن الصابون

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تهتم غالبية السيدات ببشرتهن بشكل كبير، خاصة من تزيد أعمارهن عن 50 عامًا، رغبة في جعل البشرة تبدو أصغر سنا والتخلص من التجاعيد، لذلك عادة ما يبحثن بشكل مستمر عن خطوات تساعدهن في الاهتمام بهذا الأمر.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز النصائح التي تساهم في الحفاظ على البشرة بعد سن الخمسين، نقلًا عن موقع healthcentral العالمي.

عدم التعرض المفرط للشمس

تعد هذه الخطوة بمثابة العمود الفقري لأي نظام للعناية بالبشرة، حيث يتسبب التعرّض المفرط للشمس في ظهور التجاعيد، ويجعل البشرة تبدو باهتة، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذلك يجب استخدم واقٍ من الشمس، والابتعاد عن أشعتها المباشرة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

تناول الفواكه والخضروات

يؤثر ما تأكله على صحة بشرتك، وبناء عليه تقترح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية تناول الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات والدهون الصحية للحفاظ على صحة البشرة.

شرب الكثير من الماء

بشرتك تحتاج إلى ترطيب، وشرب الماء يساعد على ترطيبها من الداخل، ومع تقدم الناس في السن يصبحون أكثر عرضة للجفاف، لذلك من المهم تناول كميات كبيرة من المياه.

استخدام المرطبات

من الضروري أيضًا استخدام المرطبات بشكل يومي، خاصة قبل الخلود للنوم.

تجنب استخدام الصابون

الصابون يسبب تجفيف للبشرة، فقط اختاري منظفًا لطيفًا بدلًا من ذلك، ويجب أن يكون ملائمًا لطبيعة بشرتك.