إزالة شيء غير متوقع من معدة فتاة- والسبب مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نجح الأطباء في مدينة مومباي، الهند، فى إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، بعد استخراج كرة شعر ضخمة، بحجم 1.2 كجم.

بعد أن عجزت عن تناول الطعام أو شرب أي شيء لعدة أيام.

ووفقًا لما ورد في موقع "timesnownews"، قال الأطباء في مستشفى فاساي بالهند، إن الفتاة عانت من آلام شديدة في البطن، ونوبات من القيء وعسر الهضم والحموضة.

لذا، اضطر والداها إلى الذهاب إلى الطبيب، لكن حالتها الصحية لم تتحسن، لأنها كانت تتقيأ بعد دقائق من تناول أي شيء.

ومن ثم، بدأ علاجها باختبار التصوير بالموجات فوق الصوتية الذي كشف عن وجود تراكم لشعر الإنسان في الجهاز الهضمي.

بعد فحص المعدة ودراسة تقرير التصوير بالموجات فوق الصوتية، تحدث الدكتور جوزيف دسوزا الذي أجرى الجراحة، مع والديها، وعلم أن لديها تاريخًا في بلع شعرها ومضغ أظافرها على مدار السنوات الماضية.

حيث قال "إن الفتاة مُصابة بمتلازمة شائعة، وهي متلازمة رابونزيل، وإنها تتعافى حاليًا في المستشفى".

وأضاف: "كانت تشكو في كثير من الأحيان من آلام في البطن، حيث أدى تراكم الشعر البشري إلى شد العضلات التي تسبب لها فقدان الشهية".

وتابع أيضًا: "لأنها لم تستطع تناول الطعام أو الشراب، فقدت الكثير من وزنها وأصبحت نحيفة للغاية".

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