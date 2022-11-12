حدث نادر.. رصاصة تستقر في رقبة رجل لمدة 77 عاما- كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أُصيب جندي سابق بالصدمة بعد اكتشافه أن رصاصة من الحرب لا تزال عالقة في رقبته بعد ما يقرب من 8 عقود.

استقرت رصاصة في رقبة جندي صيني سابق يُدعي "تشاو هي" لمدة 77 عامًا، منذ الحرب العالمية الثانية، ما أثار حيرة الأطباء عند عند فحص الأشعة السينية للرجل بمستشفي مقاطعة شاندونج بالصين، وفقًالما ورد في موقع "timesnownews".

وقد أٌصيب تشاو الذي يبلغ من العمر 95 سنة، برصاصة في رقبته، ومرت الإصابة دون أن يلاحظها أحد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 1939- 1945.

وقال شقيق زوجته وهو يُدعي "وانج" إن تشاو لا يتذكر أنه أصيب في رقبته، تم إطلاق النار عليه عدة مرات خلال الحرب.

وأضاف: "أصيب عندما كان يحمل رفيقه المصاب عبر نهر خلال إحدى المعارك، وهناك شظايا في أجزاء أخرى من جسده أيضًا".

وأشار الأطباء إلى أن الرصاصة لن تسبب أي مشاكل جسدية للرجل، ومرعاة لعمره لن تتم إزالتها من جسده لأن الجراحة تشكل خطرًا.

قال الجندي الصيني: "لقد كنت بصحة جيدة طوال هذه السنوات، لذا لا يوجد سبب لتغيير الأمور الآن".

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