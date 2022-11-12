"فساتين قصيرة ومكشوفة".. أجرأ إطلالات النجمات في الدورات السابقة لمهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خطفت نجمات الفن، الأنظار بإطلالتهن الجذابة على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان القاهرة في دوراته السابقة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ من بين الفنانات.

نستعرض خلال الصفحات التالية، أجرأ إطلالات النجمات في الدورات السابقة، على النحو التالي:

على الريد كاربت لختام الدورة الـ40، أطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان طول باللون الأسود من خامة الجوبير الشفاف اللامع والمطرز "beach dress"، وصفه كثيرون حينها بـ"المايوه" والذي اشتهر حينها بـ"الفستان بدون بطانة".

الفستان تسبب في تقديم بلاغات ضدها يتهمها بإثارة الفتن، والتحريض على "الفسق والفجور"، ما دفعها حينها لإصدار بيان اعتذار عن ارتدائها ذلك الفستان.

واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمت عيونها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس لون الفستان، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأسورة، وخاتم.

- إنجي المقدم:

وارتدت الفنانة إنجي المقدم خامس أيام مهرجان القاهرة 2021، فستانا باللون الأسود بقصة الكب ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

- جورجينا طواف:

وتألقت الفنانة جورجينا طواف بفستان الكحلي من قماش المخمل ومكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثامن لعام 2021.

- دينا الشربيني:

ظهرت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جريئة في فعاليات مهرجان القاهرة في دورته الـ 43 مرتدية فستانا باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبفتحة صدر كبيرة حرف الـv، وبه فتحة ساق جريئة، ونسقت معه كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- هبة السيسي:

وتألقت ملكة جمال مصر هبة السيسي بفستان أحمر بقصة الكم الواحد، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان.

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