منح حضانة طفلة مسلمة إلى زوجين مثليين بعد انتزاعها من عائلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن معاناة اللاجئين مستمرة، بعد أن أصدرت إحدى المحاكم في السويد قرارا يسمح بأخذ أطفال لاجئين من عائلاتهم وتسليمهم لزوجين مثليين.

ووفقا لما جاء في موقع"aftonbladet" السويدي، فإن زوجين مثليين، يدعيان جون ويوهان حصلا على حضانة طفلتين تم انتزاعهما من عائلتهما من قبل "السوسيال" السويدي، أو إدارة الشؤون الاجتماعية في السويد.

ويضيف الموقع أن الزوجين المثليين يشعران بالسعادة بعد أن تمكنا من حضانة الطفلة مريم "5 سنوات" وهي تنتمي لعائلة مسلمة، بحسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام، كما أنهما تبنّيا طفلة أخرى تُدعى أستريد (عمرها سنة).

وحذر الموقع من مصير مجهول وظروف اجتماعية ونفسية خطيرة قد تعيشهما الفتاتان نتيجة تربيتهما في بيئة غير طبيعية مع انعدام وجود الأم في حياتهما.

من جانبه يقول الزوجان إنهما تقدّما بطلب إلى الخدمات الاجتماعية "السوسيال" في ستوكهولم، وكان عليهما الخضوع لتحقيق، وبعد 3 أشهر، اتصلت الخدمات الاجتماعية وقالت إنها وجدت فتاة قد تكون مناسبة لهما، حيث حدث ذلك قبل 4 سنوات عندما كان عمر مريم آنذاك عشرة أشهر فقط.

وتواصل السويد التضييق على العائلات المهاجرة ولا سيما المسلمة، وسجلت الأشهر القليلة الماضية حالات خطف للأطفال من قبل ما يسمى بشرطة السوسيال تحت ذريعة تعرضهم للإساءة أو العنف الأسري.

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